秋冬養生｜秋冬養生飲花茶！5款養生花茶配搭 附食材+用量+做法

踏入秋冬季便特別容易因天氣而出現手腳冰冷、乾燥痕癢等不適，建議日常可以多飲用花茶代替咖啡或汽水等飲品幫助養生。以下就整理了5款養生花茶的配搭，同時附上食材、用量和做法，讓大家在家中亦可以輕鬆製作出對健康有幫助的花茶。

養生花茶｜桂圓紅棗玫瑰花茶 秋冬手腳特別容易冰冷，因此需要補充身體的血氣來調節身體的內分泌及促進新陳代謝。而玫瑰、桂圓和紅棗都有補氣活血的作用，還可以養心安神，對舒緩疲勞亦有一定的幫助。 食材：玫瑰花冠 3朵／ 桂圓肉10粒 ／枸杞 適量 ／紅棗片10片 做法： 1.紅棗桂圓加入清水中煮滾後熄火。 2.放涼至80度後加入玫瑰和枸杞。 3.浸泡出味道後即可飲用。

養生花茶｜黑枸杞洛神花茶 日常生活中需要經常使用電話、電腦等電子用品，所以不少人都有眼睛乾澀或酸腫的情況出現，而黑枸杞就具有明目亮眼的作用，再配合可以緩解疲勞的洛神花，特別適合在工作或學習時飲用。 食材： 洛神花 5朵／黑枸杞 適量／桑葚 10粒 做法： 1.清水煮滾後冷卻至80度。 2.將材料洗淨後放入熱水中。 3.浸泡出味道後即可飲用。

養生花茶｜桑葚茯苓玫瑰花茶 秋冬特別容易因日照時間較短而感到疲累，而桑葚和茯苓都具有緩解疲勞的作用，可以舒緩因天氣變化而帶來的疲累感。而且這兩樣食材同時更有生津止渴的功效，有效舒緩秋燥引起的不適，配合玫瑰一起飲用便可達致寧心靜氣的作用，緩解體力疲勞的同時還可以舒緩精神的疲勞。 食材： 金邊玫瑰12朵／ 枸杞 適量／ 桑葚 10粒／茯苓 10粒 做法： 1.清水中加入茯苓煮滾。 2.放涼至80度加入其他材料。 3.浸泡出味道後即可飲用。

養生花茶｜酸棗仁百合花茶 秋冬季經常會因為天氣乾燥而有喉嚨乾澀、乾咳等與肺部有關的問題，百合具有養陰潤肺的成份，有效舒緩因秋燥而引起的不適。再加入養心益肝的酸棗仁，不但可以養心安神，還可以幫助消除雜念，對舒緩精神上的疲勞特別有幫助。 食材： 酸棗仁 適量／百合 10片／紅棗 8片／茯苓10粒 做法： 1.材料洗淨後加入水中煮滾。 2.浸泡出味道後即可飲用。