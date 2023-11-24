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生活
2023-11-24 11:30:00

秋冬養生｜秋冬養生飲花茶！5款養生花茶配搭 附食材+用量+做法

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秋冬養生｜秋冬養生飲花茶！5款養生花茶配搭 附食材+用量+做法

秋冬養生｜秋冬養生飲花茶！5款養生花茶配搭 附食材+用量+做法

踏入秋冬季便特別容易因天氣而出現手腳冰冷、乾燥痕癢等不適，建議日常可以多飲用花茶代替咖啡或汽水等飲品幫助養生。以下就整理了5款養生花茶的配搭，同時附上食材、用量和做法，讓大家在家中亦可以輕鬆製作出對健康有幫助的花茶。

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養生花茶｜桂圓紅棗玫瑰花茶

秋冬手腳特別容易冰冷，因此需要補充身體的血氣來調節身體的內分泌及促進新陳代謝。而玫瑰、桂圓和紅棗都有補氣活血的作用，還可以養心安神，對舒緩疲勞亦有一定的幫助。

食材：玫瑰花冠 3朵／ 桂圓肉10粒 ／枸杞 適量 ／紅棗片10片 

做法：

1.紅棗桂圓加入清水中煮滾後熄火。

2.放涼至80度後加入玫瑰和枸杞。

3.浸泡出味道後即可飲用。

秋冬季特別適合飲用花茶養生。 玫瑰花有效調節內分泌，幫助行氣活血，改善手腳冰冷問題。 紅棗亦有益氣養血、健脾養胃的作用。

養生花茶｜黑枸杞洛神花茶

日常生活中需要經常使用電話、電腦等電子用品，所以不少人都有眼睛乾澀或酸腫的情況出現，而黑枸杞就具有明目亮眼的作用，再配合可以緩解疲勞的洛神花，特別適合在工作或學習時飲用。

食材：

洛神花 5朵／黑枸杞 適量／桑葚 10粒

做法：

1.清水煮滾後冷卻至80度。

2.將材料洗淨後放入熱水中。

3.浸泡出味道後即可飲用。

洛神花有效緩解疲勞。 配搭黑枸杞一起沖泡成花茶能夠舒緩眼睛和身體的疲累。 特別適合需要長期對着電腦螢幕的上班族飲用。

養生花茶｜桑葚茯苓玫瑰花茶

秋冬特別容易因日照時間較短而感到疲累，而桑葚和茯苓都具有緩解疲勞的作用，可以舒緩因天氣變化而帶來的疲累感。而且這兩樣食材同時更有生津止渴的功效，有效舒緩秋燥引起的不適，配合玫瑰一起飲用便可達致寧心靜氣的作用，緩解體力疲勞的同時還可以舒緩精神的疲勞。

食材：

金邊玫瑰12朵／ 枸杞 適量／ 桑葚 10粒／茯苓 10粒 

做法：

1.清水中加入茯苓煮滾。

2.放涼至80度加入其他材料。

3.浸泡出味道後即可飲用。

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茯苓需要預先與清水一起煮滾。 新鮮桑葚不適宜用來沖泡花茶，建議使用桑葚乾。 浸泡至變色變味即可飲用。

養生花茶｜酸棗仁百合花茶

秋冬季經常會因為天氣乾燥而有喉嚨乾澀、乾咳等與肺部有關的問題，百合具有養陰潤肺的成份，有效舒緩因秋燥而引起的不適。再加入養心益肝的酸棗仁，不但可以養心安神，還可以幫助消除雜念，對舒緩精神上的疲勞特別有幫助。

食材：

酸棗仁 適量／百合 10片／紅棗 8片／茯苓10粒 

做法：

1.材料洗淨後加入水中煮滾。

2.浸泡出味道後即可飲用。

飲用花茶可以舒緩秋冬的乾燥問題。 將材料洗淨後放入水中一起煮滾即可。 酸棗仁更有效幫助舒緩精神上的疲勞。

養生花茶｜桑葚黑枸杞玫瑰花茶

不少人飲用花茶養生到是為了抗氧化及延緩衰老，因此特別推薦飲用以黑枸杞和玫瑰花作為配搭的花茶，兩款食材都具有抗氧化的功效，同時可以滋補肝腎及行氣活血，無論對於身體或皮膚都特別有幫助。

食材：

黑枸杞 適量／玫瑰花冠 4朵／紅棗片 適量／桑葚10粒 

做法：

1.清水煮滾後冷卻至80度。

2.將材料洗淨後放入熱水中。

3.浸泡出味道後即可飲用。

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黑枸杞具有抗氧化的作用。 製成花茶對身體與皮膚都有一定的幫助。 建議日常多飲用花茶幫助養生。
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