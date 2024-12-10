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生活
2024-12-10 14:41:00

秋冬養生｜飲茶助暖身　5款驅寒養生茶食譜+功效

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秋冬養生｜飲茶助暖身　5款驅寒養生茶食譜+功效

秋冬養生｜飲茶助暖身　5款驅寒養生茶食譜+功效

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踏入秋冬季，身體亦會因為轉季而出現寒氣或濕氣，因而常有乾燥、手腳冰冷或易倦的情況出現。以下周圍大家整理了5款秋冬養生茶食譜及對應功效，秋冬季多喝有效暖身驅寒，讓身體慢慢遠離不適。

秋冬養生茶｜蘋果陳皮山楂茶

秋冬天氣轉涼，不少人都會有打邊爐、燒烤等習慣，這些大餐通常都會影響脾胃，從而出現消化不良的情況。而蘋果陳皮山楂茶就有促進消化及新陳代謝的作用，有效消除油膩飽滯的感覺，改善腸胃不適的狀況。沖泡時可以將切好的蘋果和其他食材加進煲裡以中小火煮滾，或是將蘋果直接切成薄片，然後加入以食材煮好的熱茶飲用。

食材：

  • 蘋果 1個
  • 茯苓6-8塊
  • 山楂6片
  • 紅棗6顆
  • 陳皮 適量
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蘋果陳皮山楂茶有助消滯。 可以將蘋果直接切成薄片，然後加入熱茶飲用。 如果覺得太甜的話，可以加入幾片檸檬。

秋冬養生茶｜雪梨海底椰茶

秋冬轉季容易有喉嚨乾燥、睡前久咳等與呼吸道相關的不適，而雪梨海底椰茶就具有清熱解毒、滋陰潤肺、止咳解燥、養神安眠等作用，有效消除因天氣乾燥而導致的不適，因此特別適合在秋冬飲用。製作時只需將雪梨切好後，與其他食材一起加進煲裡以中小火煮滾至雪梨變軟即可，不過其食材比較寒涼，所以不建議正值經期及孕期的女生飲用。

食材：

  • 雪梨 半個
  • 海底椰 20g
  • 無花果乾 20g
  • 枸杞 5顆
  • 冰糖 適量
雪梨具有清熱潤肺的作用。 雪梨海底椰茶有效舒緩因轉季而導致的不適。 特別適合舒緩秋冬季的乾燥感。

秋冬養生茶｜紅棗生薑茶

不少人在秋冬季容易有手腳冰冷的情況出現，這時候特別適合飲用可以幫助驅寒暖身、行氣活血的紅棗生薑茶。紅棗和薑都具有促進血液循環的作用，所以在秋冬季飲用可以幫助全身血氣運行，改善手腳冰冷的狀況，同時有美容養顏的作用，令皮膚變得精神有光澤。不過紅棗生薑茶較為熱氣，所以不建議空腹飲用，一次亦只適宜飲用一杯，以避免上火燥熱。

食材：

  • 紅棗 3-5顆
  • 薑絲 2g
  • 枸杞 3g
  • 紅糖 1塊
紅棗薑絲茶具有驅寒暖身的功效。 多加紅棗味道更温和。 不過紅棗生薑茶較為熱氣，不宜一次性飲用太多。

秋冬養生茶｜桑葚玫瑰茶

桑葚中含花青素、白黎蘆醇等，具抗衰老、抗氧化的功效，而玫瑰則具有行氣活血的作用，日常多飲用有助活血化瘀，促進身體新陳代謝，因此以兩種食材一起泡茶有助行氣活血、疏肝理氣及美容養顏，特別適合在秋冬驅除寒氣時飲用。但由於這款茶飲具有補血活血的作用，建議身體較容易出現虛火或燥熱的人士盡量少喝，以防熱氣上火。

食材：

  • 桑葚 10g
  • 乾玫瑰 10朵
  • 桂圓 10g
  • 紅糖 1 塊
桑葚玫瑰茶有助行氣活血及美容養顏。 玫瑰可以幫助促進身體新陳代謝。 特別適合在秋冬驅除寒氣時飲用。

秋冬養生茶｜山藥茯苓薏米茶

即使到了秋冬季，身體仍會因飲食習慣仍有濕氣重、容易疲倦等問題，因此可以飲用具有祛溼健脾功效的山藥茯苓薏米茶，茯苓和薏米均屬溫和祛濕的食材，有效祛濕利尿、健脾和胃、寧心安神的功效，不但能夠舒緩濕氣帶來的不適感，還有治療小便不順、水腫等作用。

食材：

  • 山藥 10g
  • 薏米 10g
  • 蓮子10g
  • 茯苓10g
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濕氣重時特別容易感到疲倦。 薏米可以温和地祛除濕氣。 山藥茯苓薏米茶有效舒緩濕氣帶來的不適感。

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