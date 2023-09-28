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生活
2023-09-28 16:15:59

秋天食譜｜冰糖燉雪梨、桃膠木瓜奶、生脈瘦肉湯等 6款轉季潤肺去燥湯水

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秋天最常出現口乾喉嚨痛，多飲滋潤湯水有助潤燥去乾。

踏入初秋，天氣卻沒有明顯轉涼，惟早晚氣溫較日間低一點而已。不過身體最誠實，我們的皮膚、口唇、喉嚨最先感到秋意的乾燥。皮膚及口唇可以搽滋潤霜與潤唇膏暫且得到舒緩，五臟六腑卻要靠內服滋潤湯水來潤肺去燥。以下6款茶療及湯水，步驟簡易，功效獨到，特別適合一家大小現在飲用。

秋天食譜｜雙果潤燥茶(一人分量)

羅漢果1/4個、無花果(乾品)3個、甘草3克

做法：所有藥材洗淨後瀝乾水分，全部材料放入真空壺，並注入500毫升沸水，燜焗約30分鐘，全日當茶飲。

功效：清熱潤燥，止咳通便。

適合：經常說話，口乾及便秘，以及糖尿病患者。

秋天食譜｜冰糖燉雪梨(1-2人分量)

材料：雪梨一個、雪耳6克、鮮百合9克、紅棗2粒、冰糖適量。

做法：雪梨去皮去芯，雪耳浸軟去硬蒂，鮮百合洗淨，紅棗去核。全部材料放入養生壺，注入500毫升清水，煮沸後文火煲約30分鐘，即成清潤甜水。

功效：滋陰潤燥，潤肺止渴。

適合：口乾，燥熱咳無痰，皮膚乾燥人士。

秋天食譜｜桃膠木瓜奶(1-2人分量)

材料：桃膠10克、鮮木瓜300克、花奶100毫升、冰糖適量。

做法：桃膠清水洗淨浸過夜，清除桃膠中雜物；鮮木瓜去皮切塊，500毫升清水加入冰糖和鮮木瓜，水滾後煲轉文火煲20分鐘，加入桃膠再煮5分鐘。食用時加入花奶。

功效：滋陰養顏，滋腸通便。

適合：皮膚乾燥，大便秘結人士。

秋天食譜｜生脈瘦肉湯(2-3人分量)

材料：花旗參5克、太子參30克、五味子5克、麥冬12克、沙參12克、瘦豬肉250克、陳皮一角。

做法：先將全部藥材洗淨，清水浸半小時，瘦豬肉洗淨後切丁方，陳皮浸軟刮囊。清水注入鍋內然後放入全部材料煮沸，轉文火煲約1小時，加鹽調味即可。

功效：益氣養陰，生津健脾。

適合：氣虛易汗，口乾舌燥，大便乾結，舌質紅少苔之人。

秋天食譜｜熟地花生雞腳湯(3-4人分量)

材料：熟地黃15克、雞腳6至8隻、花生仁50克、排骨200克、薑3片。

做法：熟地清水洗淨，雞腳及排骨汆水，花生浸過夜。全部材料連適量清水放鍋內加熱至沸，轉文火煲90分鐘，調味即可。

功效：養血黑髮，健脾滋腎潤燥。

適合：更年期男女，或腎陰虛，筋骨不利人士。

秋天食譜｜五指毛桃淮山栗子素湯(3-6人分量)

材料：五指毛桃30克、淮山藥(乾品)30克、栗子仁15克、合桃仁15克、鷹嘴豆15克、龍眼肉15克、蟲草花10克、姬松茸10克、粟米1根、紅蘿白1根，陳皮半個。

做法：全部藥材清洗後浸30分鐘，粟米及紅蘿卜洗淨切細段，陳皮刮囊。全部材料放入鍋入，注適量清水大火煲至水滾後，轉文火煲90分鐘，適味即可。

功效：補氣健脾，滋養肝腎。

適合：氣虛怕泠，大便稀軟，瘦削人士。素食者。

資料提供：李藝明中醫師

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