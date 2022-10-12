秋季新登場彩妝：RMK酒紅誘惑、DIOR 變奏紅調、Gucci Beauty繁花包裝(持續更新)

秋日新登場彩妝：RMK酒紅誘惑、DIOR 變奏紅調、Gucci Beauty繁花包裝 (持續更新)

踏入立秋，不少品牌都推出新一季彩妝，讓大家及早轉季，今次介紹的除了Dior、RMK的紅調系列外，亦有Gucci Beauty最新的彩妝組合，以及THREE音樂系列，為初秋打扮注入濃濃的秋日氣息，快來看看有沒有喜歡的心水顏色。 2022秋季新登場彩妝｜ RMK 酒紅誘惑 RMK今年以酒紅色為主題，創造出一系列性感與可愛之間的彩妝。兩款眼影盤集合4種濃淡對比的色調，除了甜美的玫瑰米色，亦有散發性感氣質的玫瑰棕色及酒紅色，配合啞緻、鑽光及閃爍3種質地，可以單獨或疊塗使用。另一款眼頰彩妝棒，結合沉穩的米色和幼細的金色珠澤，一支可同時作光影、胭脂及眼影，非常方便，蘊含金色珠澤，塑造由內而外的紅潤感。

2022秋季新登場彩妝｜ DIOR 變奏紅調 紅色是Dior彩妝的重點色調，今年秋季品牌就以紅色作為起點，推出多款秋意盎然的變奏紅調，包括磚紅色、玫瑰木色，以至深紅色調，以不同程度的紅色，創造自然至精緻的秋日妝容。 系列眼影在經典霜狀粉末質感上，飾上鏡漾效果的DIOR字母圖騰，呈現品牌的時尚標誌，色調包括紅色、橙色和大地暖，易於配襯秋日的深色打扮。初秋日子的甲邊容易變得乾燥，於1963年面世的指甲滋養乳霜，為入秋指甲帶來強韌呵護，讓玉指更美麗嬌嫩，乳霜更以Dior en Rouge珍藏版姿態登場，磚紅色盒身設計飾上代表Dior先生名字的「CD」字母標誌，配合環型壓紋，成為梳妝枱上的最美點綴，絕對值得收藏！

2022秋季新登場彩妝｜ Gucci Beauty 繁花包裝 Gucci Beauty最新限量版彩妝組合，首次以品牌旗下香氛為靈感，延續Gucci Flora Gorgeous Gardenia香氛構築的繁花幻夢，帶來眼影盤及雙效唇膏兩款新品，更點綴上獨特的Flora花卉圖案，設計奢華細緻。 眼影盤共有12種緞面、霧面及金屬質感色調，展現一系列如夢似幻的粉紅、藍調及中性色彩，顯色及持久度高，加上質感輕盈，可暈染出不同層次。可拆式設計的眼影盒可在眼影用畢後，化作精緻紀念品，亦可以補充盤替換眼影。唇膏則具備潤唇膏的護理功效，同時呈現唇膏的顯色效果。蘊含滋潤保濕的黑玫瑰油、牡丹花油及透明質酸等，帶來即時而持久的保濕功效；限量版的They Met in Argentina色調，以溫暖的玫瑰木色糅合珊瑚色，為雙唇添上愉悅氣息。 另一款多用途胭脂，可塗抹於面頰及眼部，質感順滑，玩味十足。粉盒披上流露復古的金色設計，淡粉紅色搪瓷及意趣盡然的星形圖案點綴其中，添加浪漫氣息。滋潤蠟油糅合色效持久配方，質感順滑並可重覆塗抹，令色澤更鮮明深邃；加上透薄的水潤粉末，呵護肌膚，帶來恍如第二層皮膚的質感。

2022秋季新登場彩妝｜ THREE 聆聽聲音色彩 你有看過音樂的形狀嗎？聽過顏色的聲音嗎？THREE 今年秋季的主題為音樂，受通感的啟發，將聲音或音樂幻化成絢麗色彩。主打的眼影盒包含4種顏色、光澤與質感，蘊藏著珠光與灰調珠光，為眼眸增添不經意的深邃感，可單色使用，或是疊擦色澤，在眼眸演奏出美妙協奏曲。另一款旋轉式眼線筆共有3色，能輕鬆繪出細膩線條，01及02色蘊藏白色調細膩珠光，演繹溫和柔軟妝感；03色配合同色系珠光，突顯橙色底色質感，令色感更濃郁。配合鮮明顯色的唇膏及指甲油，帶來優雅隨興的秋日妝容。

2022秋季新登場彩妝｜ ettusais 日系 X 法式復古華麗風 ettusais今季主打3個不同眼妝，並由榮獲多個獎項的皇牌睫毛底膏營造山茶花無重睫毛效果，啡調粉紅及啡調色的眼影，配合限定的琥珀茶棕色的眼線筆，打造自然又具仙氣的深邃妝容。眼線筆更特別加入珍珠閃爍粉末，特別適合節日或派對時打扮，令眼妝更閃爍耀眼。

2022秋季新登場彩妝｜ Laura Mercier 限量花漾柔粉彩妝系列 限量系列為王牌的鑽光氣墊，換上由美國插畫師Marleigh Culver設計的花漾柔粉新裝，氣墊注入獨家鑽石粉末，一拍均勻提亮膚色、神隱瑕疵黑眼圈。配合首推的「花漾柔粉12色眼影盤」，備有12款由淺至深、粉嫩顯白的百搭實用色調，包括熱賣的杏桃色、日系玫瑰奶茶色、高甜草莓奶霜色、微煙燻焦糖奶茶色等，更有柔霧、絲緞及金屬3種質地，粉質絲滑貼膚、顯色度高，一盒滿足優雅粉嫩日妝、暖魅煙燻晚妝、亮眼派對妝的需求。