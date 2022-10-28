秋季限時優惠｜華潤堂 x Ginseng Board of Wisconsin推出花旗蔘限時大優惠 消費額外送密封瓶

秋分漸涼，氣候乾燥易傷肺和咽喉，養生保健關鍵是要滋陰潤燥。因此，華潤堂（CRCare）和美國威斯康辛州花旗蔘農業總會（Ginseng Board of Wisconsin）攜手合作，貼心地為大家送上最適合秋季養生補氣的食材，6款來自美國威斯康辛州的花旗蔘將會推出限時優惠，讓您一嚐天然優質好滋味！

即日起至11月10日，全港逾60間華潤堂分店推出美國威斯康辛州花旗蔘限時優惠，包括：花旗蔘原根、花旗蔘切片、花旗蔘粉等。而所有的花旗蔘產品均獲美國威斯康辛州花旗蔘農業總會的「鷹標」認證，100%來自美國威斯康辛州。

除限時優惠外，凡購買指定產品，指定分店即送精美玻璃密封瓶乙個！* 秋風起，大家快啲嚟選購您的心水花旗蔘產品啦！10間指定分店如下：



香港區

中環店：香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下A舖

銅鑼灣廣場店：香港銅鑼灣廣場1期地下4-5號舖

九龍區

黃埔店：九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖

土瓜灣店：九龍土瓜灣北帝街73號勝裕閣地下A 舖

奧海城店：九龍奧海城商場二期1字樓138舖

慈雲山中心店：九龍慈雲山中心四樓404 & 405號舖

荷里活廣場店：九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖

新界區

將軍澳新都城店：新界將軍澳新都城二期地下高層UG82-84號舖

荃錦中心店：新界荃灣荃錦中心2樓88-89號舖

青衣城店：新界青衣城3樓323A號舖