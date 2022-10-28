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生活
2022-10-28 08:30:00

秋季限時優惠｜華潤堂 x Ginseng Board of Wisconsin推出花旗蔘限時大優惠 消費額外送密封瓶

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秋季限時優惠｜華潤堂 x Ginseng Board of Wisconsin推出花旗蔘限時大優惠 消費額外送密封瓶

秋分漸涼，氣候乾燥易傷肺和咽喉，養生保健關鍵是要滋陰潤燥。因此，華潤堂（CRCare）和美國威斯康辛州花旗蔘農業總會（Ginseng Board of Wisconsin）攜手合作，貼心地為大家送上最適合秋季養生補氣的食材，6款來自美國威斯康辛州的花旗蔘將會推出限時優惠，讓您一嚐天然優質好滋味！

即日起至11月10日，全港逾60間華潤堂分店推出美國威斯康辛州花旗蔘限時優惠，包括：花旗蔘原根、花旗蔘切片、花旗蔘粉等。而所有的花旗蔘產品均獲美國威斯康辛州花旗蔘農業總會的「鷹標」認證，100%來自美國威斯康辛州。

除限時優惠外，凡購買指定產品，指定分店即送精美玻璃密封瓶乙個！* 秋風起，大家快啲嚟選購您的心水花旗蔘產品啦！10間指定分店如下：
 

香港區

中環店：香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下A舖

銅鑼灣廣場店：香港銅鑼灣廣場1期地下4-5號舖

 

九龍區

黃埔店：九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖

土瓜灣店：九龍土瓜灣北帝街73號勝裕閣地下A 舖

奧海城店：九龍奧海城商場二期1字樓138舖

慈雲山中心店：九龍慈雲山中心四樓404 & 405號舖

荷里活廣場店：九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖

 

新界區

將軍澳新都城店：新界將軍澳新都城二期地下高層UG82-84號舖

荃錦中心店：新界荃灣荃錦中心2樓88-89號舖

青衣城店：新界青衣城3樓323A號舖

華潤堂 x Ginseng Board of Wisconsin推出花旗蔘限時大優惠

為甚麼選擇來自威州的花旗蔘？

中醫定義，花旗蔘作為補氣養陰，清熱生津補品，有助舒緩壓力及燥熱有關的問題。而來自美國威斯康辛州的花旗蔘中，人參皂苷（Ginsenoside）的含量通常比其他地區種植的還要高，對心血管系統、免疫系統都有積極的作用。此外，美國對農產品有嚴格的農藥使用標準。所有威斯康辛州種植的花旗蔘都通過了美國環保局 （EPA）制定的嚴格安全測試。

 

關於華潤堂（CRCare）：

華潤堂是為您提供專業健康產品及服務的連鎖零售店，現於香港有逾60間分店。華潤堂秉承「中西合璧，保健全方位」之理念，以中華養生智慧為本，結合現代科學，為您提供全方位醫藥保健服務及優質健康產品。

華潤堂美國花旗蔘厚片100克 華潤堂美國花旗蔘原尾中枝三兩裝 華潤堂美國花旗蔘原尾中粒三兩裝 華潤堂美國威斯康辛州花旗蔘粉80克 華潤堂美國原枝花旗蔘六兩裝 華潤堂美國原枝花旗蔘盒裝120克
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