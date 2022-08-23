秋日新登場彩妝：RMK酒紅誘惑、DIOR 變奏紅調、Gucci Beauty繁花包裝 (持續更新)

踏入立秋，不少品牌都推出新一季彩妝，讓大家及早轉季，今次介紹的除了Dior、RMK的紅調系列外，亦有Gucci Beauty最新的彩妝組合，以及THREE音樂系列，為初秋打扮注入濃濃的秋日氣息，快來看看有沒有喜歡的心水顏色。 RMK 酒紅誘惑 RMK今年以酒紅色為主題，創造出一系列性感與可愛之間的彩妝。兩款眼影盤集合4種濃淡對比的色調，除了甜美的玫瑰米色，亦有散發性感氣質的玫瑰棕色及酒紅色，配合啞緻、鑽光及閃爍3種質地，可以單獨或疊塗使用。另一款眼頰彩妝棒，結合沉穩的米色和幼細的金色珠澤，一支可同時作光影、胭脂及眼影，非常方便，蘊含金色珠澤，塑造由內而外的紅潤感。

DIOR 變奏紅調 紅色是Dior彩妝的重點色調，今年秋季品牌就以紅色作為起點，推出多款秋意盎然的變奏紅調，包括磚紅色、玫瑰木色，以至深紅色調，以不同程度的紅色，創造自然至精緻的秋日妝容。 系列眼影在經典霜狀粉末質感上，飾上鏡漾效果的DIOR字母圖騰，呈現品牌的時尚標誌，色調包括紅色、橙色和大地暖，易於配襯秋日的深色打扮。初秋日子的甲邊容易變得乾燥，於1963年面世的指甲滋養乳霜，為入秋指甲帶來強韌呵護，讓玉指更美麗嬌嫩，乳霜更以Dior en Rouge珍藏版姿態登場，磚紅色盒身設計飾上代表Dior先生名字的「CD」字母標誌，配合環型壓紋，成為梳妝枱上的最美點綴，絕對值得收藏！

Gucci Beauty 繁花包裝 Gucci Beauty最新限量版彩妝組合，首次以品牌旗下香氛為靈感，延續Gucci Flora Gorgeous Gardenia香氛構築的繁花幻夢，帶來眼影盤及雙效唇膏兩款新品，更點綴上獨特的Flora花卉圖案，設計奢華細緻。 眼影盤共有12種緞面、霧面及金屬質感色調，展現一系列如夢似幻的粉紅、藍調及中性色彩，顯色及持久度高，加上質感輕盈，可暈染出不同層次。可拆式設計的眼影盒可在眼影用畢後，化作精緻紀念品，亦可以補充盤替換眼影。唇膏則具備潤唇膏的護理功效，同時呈現唇膏的顯色效果。蘊含滋潤保濕的黑玫瑰油、牡丹花油及透明質酸等，帶來即時而持久的保濕功效；限量版的They Met in Argentina色調，以溫暖的玫瑰木色糅合珊瑚色，為雙唇添上愉悅氣息。