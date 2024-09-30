秋風起登高好時節！入手至抵人氣運動品牌 杏花新城「運動折」 限時優惠低至４折

迎來10月，相信大家都感受到秋高氣爽，如此宜人的天氣，登山就最適合不過。有好天氣，當然都要有好裝備！適逢杏花新城「運動折」在今個秋季強勢回歸，由即日起至10月31日，場內多個人氣運動品牌以優惠價4折起發售，讓各位運動愛好者可以大買特買。除此之外，於場內消費滿指定金額，更可獲得杏花新城電子優惠券，多買多賞！為了進一步令大家提升對健康關注，在活動期內，杏花新城亦會舉辦不同健康推廣活動，包括︰免費健康檢查、多場講座及工作坊，與大家一同身體健康！

人氣品牌 adidas、Puma 等超抵優惠 低至 4 折入手精選運動單品 在指定活動期內，杏花新城內多個人氣運動品牌，包括： adidas、Nike、Puma、New Balance、BODYCARE、le coq sportif、NIKKO、Timberland 等等，將推出推出限時折扣優惠低至4折！其中，即日起至 10 月 13 日期間，adidas 精選產品買 5 件 5 折，消費滿 HK$800 即減 HK$100，或消費滿 HK$1,200 減HK$150。在10 月14 日至 10 月 31 日期間，只要消費滿 HK$1,000，即送指定款式背囊；人氣高爾夫球品牌 le coq sportif 女裝衛衣低至 HK$315，男裝長袖上衣則低至$195 一件；NIKKO 男裝超輕風衣低至 4 折；潮人必備 New Balance 指定貨品 3 件 6 折；Puma 指定鞋款及 T 恤低至 5 折！在 10 月 10 日至 10 月16 日期間，Nike 特別舉辦清貨優惠，斷碼鞋牆享額外 8 折優惠；SKECHERS 10 月起指定跑步鞋款 2件6折，3件或以上5折；而Timberland 指定貨品買2件6折，3件則有5折。 除了運動服裝外，保健品牌BODYCARE則於 10 月 1 日以優惠價 HK$10,680 發售痛症紓緩按摩椅。大家記得把握機會入手流行運動服飾及保健產品，切勿錯過限時精選優惠！



▲運動過後，適當的按摩紓緩亦相當重要！保健品牌BODYCARE於 10 月 1 日以優惠價 HK$10,680 發售痛症紓緩按摩椅。