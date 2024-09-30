秋風起登高好時節！入手至抵人氣運動品牌 杏花新城「運動折」 限時優惠低至４折

迎來10月，相信大家都感受到秋高氣爽，如此宜人的天氣，登山就最適合不過。有好天氣，當然都要有好裝備！適逢杏花新城「運動折」在今個秋季強勢回歸，由即日起至10月31日，場內多個人氣運動品牌以優惠價4折起發售，讓各位運動愛好者可以大買特買。除此之外，於場內消費滿指定金額，更可獲得杏花新城電子優惠券，多買多賞！為了進一步令大家提升對健康關注，在活動期內，杏花新城亦會舉辦不同健康推廣活動，包括︰免費健康檢查、多場講座及工作坊，與大家一同身體健康！
人氣品牌 adidas、Puma 等超抵優惠 低至 4 折入手精選運動單品
在指定活動期內，杏花新城內多個人氣運動品牌，包括： adidas、Nike、Puma、New Balance、BODYCARE、le coq sportif、NIKKO、Timberland 等等，將推出推出限時折扣優惠低至4折！其中，即日起至 10 月 13 日期間，adidas 精選產品買 5 件 5 折，消費滿 HK$800 即減 HK$100，或消費滿 HK$1,200 減HK$150。在10 月14 日至 10 月 31 日期間，只要消費滿 HK$1,000，即送指定款式背囊；人氣高爾夫球品牌 le coq sportif 女裝衛衣低至 HK$315，男裝長袖上衣則低至$195 一件；NIKKO 男裝超輕風衣低至 4 折；潮人必備 New Balance 指定貨品 3 件 6 折；Puma 指定鞋款及 T 恤低至 5 折！在 10 月 10 日至 10 月16 日期間，Nike 特別舉辦清貨優惠，斷碼鞋牆享額外 8 折優惠；SKECHERS 10 月起指定跑步鞋款 2件6折，3件或以上5折；而Timberland 指定貨品買2件6折，3件則有5折。
除了運動服裝外，保健品牌BODYCARE則於 10 月 1 日以優惠價 HK$10,680 發售痛症紓緩按摩椅。大家記得把握機會入手流行運動服飾及保健產品，切勿錯過限時精選優惠！
場內消費滿 指定金額 再送商場電子優惠券
杏花新城亦同期為大家送上多重消費獎賞，MTR Mobile 登記用戶由 9 月 30 日至 10 月 31 日，以電子貨幣單一消費滿 HK$800 或以上，並於消費日起計 30 日內或於 2024 年 10 月 31 日透過 MTR Mobile應用程式上傳合資格消費單據自助登記及成功賺取 MTR 分後，即可獲得合共 HK$300 杏花新城電子優惠券 1 套。每位 MTR Mobile 登記用戶最多可獲HK$3,000 電子優惠券。
舉辦健康推廣活動 全民關注身心健康
為使大眾多關注身心健康，杏花新城為香港大學醫學會健康委員會及香港骨質疏鬆學會提供場地贊助，於 10 月 19 及 20 日舉辦健康推廣活動及免費健康檢查，冀大眾正視長者常見疾病。主辦單位更邀請港大醫學院教授及醫生到場舉辦講座，亦會舉辦工作坊教授「正念瑜伽」、「太極」等等對身心有益的運動，推廣年齡友善文化，鼓勵大眾關注不同年齡人士的健康需求。