一次推拉 做齊噴水 吸除 刮污 新增濕拖 Dyson V12s Detect Slim Submarine

潔淨家居，亞洲人尤其喜愛「濕拖」。特別是香港氣候潮濕，如果地板不夠乾爽，灰塵容易殘留地上「黐𥹉𥹉」。早前Dyson在新加坡發表首款乾濕全能洗地吸塵機Dyson V12s Detect Slim Submarine，行貨終於上市！產品新增洗地滾筒吸頭，一次推拉動作，便可做到噴水、吸除、刮污3個動作，加上污水處理和清潔吸頭同樣簡單，一次使用已能清潔1,184平方呎空間，絕對適合香港家居環境使用。
裝滿300毫升清水 16分鐘濕拖1,184平方呎
之所以Submarine滾筒吸頭能夠一次推拉動作就可以做到噴水、吸除、刮污3個動作，事關吸頭上設有8個平均分布的出水孔，每分鐘釋放18毫升清水並透過加壓，均勻浸潤滾筒。當啟動濕拖功能時，吸塵機部分會暫停運作，改由內置吸頭的摩打，以每分鐘900轉帶動滾刷轉動，超微細纖維刷將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，最後由分離板將污水和碎屑刮入獨立的污水箱回收，方便倒出清空。產品的淨水箱容量僅300毫升，足夠清潔16分鐘，覆蓋達1,184平方呎的地板範圍。另外360毫升獨立污水箱設計，用家毋須擔心污水會誤進淨水箱，再者所有配件均可濕水清洗，打理更容易。
兼備Fluffy Optic及防纏結螺旋吸頭
升級版Dyson V12s Detect Slim Submarine本身採用V12s Detect Slim的主機規格，具備每分鐘達12.5萬轉、輸出140AW強勁吸力的Dyson Hyperdymium摩打，並提供HEPA過濾網及聲學灰塵感應功能。產品更附有透過綠色LED照射地面灰塵的Fluffy Optic智能光學偵測吸頭，以及專為藏於床褥或梳化等範圍內毛髮或塵蟎而設的防纏結螺旋吸頭，可謂一機多用。售價方面，Dyson V12s Detect Slim Submarine售6,180港元起，現已上市。