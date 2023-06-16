一次推拉 做齊噴水 吸除 刮污 新增濕拖 Dyson V12s Detect Slim Submarine

Dyson V12s Detect Slim Submarine

潔淨家居，亞洲人尤其喜愛「濕拖」。特別是香港氣候潮濕，如果地板不夠乾爽，灰塵容易殘留地上「黐𥹉𥹉」。早前Dyson在新加坡發表首款乾濕全能洗地吸塵機Dyson V12s Detect Slim Submarine，行貨終於上市！產品新增洗地滾筒吸頭，一次推拉動作，便可做到噴水、吸除、刮污3個動作，加上污水處理和清潔吸頭同樣簡單，一次使用已能清潔1,184平方呎空間，絕對適合香港家居環境使用。

裝滿300毫升清水 16分鐘濕拖1,184平方呎 之所以Submarine滾筒吸頭能夠一次推拉動作就可以做到噴水、吸除、刮污3個動作，事關吸頭上設有8個平均分布的出水孔，每分鐘釋放18毫升清水並透過加壓，均勻浸潤滾筒。當啟動濕拖功能時，吸塵機部分會暫停運作，改由內置吸頭的摩打，以每分鐘900轉帶動滾刷轉動，超微細纖維刷將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，最後由分離板將污水和碎屑刮入獨立的污水箱回收，方便倒出清空。產品的淨水箱容量僅300毫升，足夠清潔16分鐘，覆蓋達1,184平方呎的地板範圍。另外360毫升獨立污水箱設計，用家毋須擔心污水會誤進淨水箱，再者所有配件均可濕水清洗，打理更容易。