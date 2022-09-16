迎接年末消費旺季，Sony於月初端出新一代輕旗艦Xperia 5 IV。作為7K有找的5G新寵，今代延續強大拍攝和視聽效能體驗，除了所有鏡頭均支援4K HDR 120fps攝錄外，亦是Xperia 5系列首款全支援實時眼部自動對焦和實時追蹤功能，而且新增Music Pro專業級音樂錄製功能，同朋友即興jam歌無難度！

4K慢動作攝錄 眼睛對焦和物件追蹤

Sony Xperia 5 IV備有石墨黑、松濤綠及珍珠白3色選擇。手機外觀雖然跟上代相若，但6.1吋21:9比例FHD+ OLED挖孔屏的亮度較上代提升五成，加上對應120Hz畫面更新率、240Hz移動模糊抑制及240Hz觸控掃描率，無論打機定睇片同樣流暢。新機強化攝錄性能，採用12MP像素蔡司T*鍍膜後置三鏡布局，分別為16毫米超廣角(f/2.2、4厘米微距對焦)、24毫米OIS主鏡(f/1.7)及60毫米2.5倍OIS望遠鏡頭(f/2.4)，全部鏡頭均支援眼睛對焦和物件追蹤，提供快達20fps連拍。而且所有鏡頭均內置120fps讀取速度影像感測器，故能實現[email protected](高達5倍)慢動作錄影。不得不提前置自拍鏡也有12MP像素，手機又預載《Videography Pro》，仲有支援串流直播，玩法更多變。

支援藍牙LE Audio 增Music Pro錄音

Sony手機向來跟高解析度音樂相匹配，新機也不例外，除了支援Sony 360 Reality Audio空間音效、DSEE Ultimate和LDAC技術外，還能通過稍後韌體更新來支持最新的低耗藍牙LE Audio。再者，手機又增設Music Pro專案錄音功能，通過將錄製的聲音上傳到雲端，廠方指其獨特的聲源分離技術去除噪音，重現細膩音效，亦可將人聲和結他聲音分開，並以任何音量進行平衡混音，猶如studio灌錄級數。搭載Snapdragon 8 Gen 1、8GB+256GB儲存和內置支援30分鐘快充五成5,000mAh大電的Xperia 5 IV，售6,999港元，本周六上市。

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