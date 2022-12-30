中國航天大躍進 烏電子戰抗俄軍威脅 盤點2022年全球4大科技要聞

後天星期日就要迎接2023年！回望2022年的年度科技大事，有兩間科技巨擘一定上榜，要數經歷「馬斯克之亂」的Twitter，以及宣布全球裁員萬人的Meta。另外俄烏戰爭意外陷入膠著狀態，全因電子戰的利用；這邊廂中國全力太空競賽，終於擁有自己的天宮太空站，航天科技已能跟前蘇聯看齊。唔講咁多，即刻盤點今年全球4大科技要聞！
天宮太空站 為中國載人航天工程奠基
今年是中國載人航天工程30周年，亦是別具意義的一年，事關疫情期間無阻中國積極發展航天事業，於列強間全力追趕太空競賽。早在2020年嫦娥五號完成探月任務，採集數據返回地球後，在今年初中國科學院地質與地球物理研究所團隊發表論文，表示月壤與岩石有含水跡象，亦佐證了NASA的發現。此外，為了興建中國太空站，去年4月先將天和核心艙升空；到今年6月，神舟十四號搭載了3名航天員進駐核心艙，並與軌道上的天舟三號和天舟四號組合。隨後問天與夢天兩個實驗艙分別於7月和10月發射升空，在完成對接及轉位後，天宮太空站的基建正式完成。對中國來說，太空站的建立對日後載人探月及太空旅行起奠基作用；對全球而言，天宮太空站將會是繼國際太空站之後，第2個在軌執行任務的太空站，亦是當國際太空站2031年退役後，極有可能是地球上唯一運作的太空站。
星鏈加無人機 改變俄烏戰爭發展
俄羅斯以「特別軍事行動」進入烏克蘭境內頓巴斯地區，援助頓涅茨克與盧甘斯克為由，於今年2月揮軍進入烏克蘭。原本各方認為全球軍事力量第二強的俄羅斯，能夠在短時間擊潰烏克蘭，然而戰事竟拖延至今，令普京陷入無法承擔出師後空手而回的困局。評論認為電子戰令兩國之間不對稱戰力產生關鍵影響，顛覆大國壓倒性軍事力量的思維。例如俄羅斯雖然摧毀了烏國通訊設施，但多得Starlink星鏈網絡的支援，令烏政府仍能跟地區軍隊及志願軍保持通訊；另外烏民眾也透過不同社交平台，發動宣傳戰影響俄方士氣，又有黑客入侵俄網絡，多次癱瘓俄政府運作，還有對俄羅斯的假訊息壓制、各式自殺式無人機等，均令烏克蘭能夠立而不敗。
馬斯克之亂 Twitter不知所措
全球首富、Tesla掌舵人馬斯克，今年4月表示近年Twitter的內容管理政策，令其無法履行全球言論自由平台的社會責任，因而高調提出收購Twitter整頓。然而事件充滿戲劇性，在成交前夕馬斯克提出中止收購計劃，指Twitter「虛假且具誤導性的表述」，緊接又有Twitter股東提出集體訴訟，到10月馬斯克又重回收購交易。但入主Twitter後因企業方針問題隨即與員工爆發衝突，先後辭退CEO、CFO等高層，11月又瘋炒五成Twitter員工，隨後又因「炒錯人」召回部分員工回巢。如今Twitter前景如何，仍是未知之數。
朱克伯格元宇宙夢碎？Meta全球裁員萬人
最近香港豪言要搶科技人才，當那邊廂Twitter經歷50%裁員潮，這邊廂擁有Facebook及IG的Meta也跟風，朱克伯格在11月宣布啟動公司最大規模裁員計劃，透過裁減13%員工減低營運開支及重組團隊，應對不斷變化的市場，炒人之多涉及1.1萬人。綜觀全球大通脹嚴重打擊環球經濟，年初科技股泡沫爆破、元宇宙概念、加密幣與NFT熱潮急降，令科技巨擘「過度招聘」科技人才的問題浮上枱面，難怪朱克伯格要壯士斷臂。