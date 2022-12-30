中國航天大躍進 烏電子戰抗俄軍威脅 盤點2022年全球4大科技要聞

後天星期日就要迎接2023年！回望2022年的年度科技大事，有兩間科技巨擘一定上榜，要數經歷「馬斯克之亂」的Twitter，以及宣布全球裁員萬人的Meta。另外俄烏戰爭意外陷入膠著狀態，全因電子戰的利用；這邊廂中國全力太空競賽，終於擁有自己的天宮太空站，航天科技已能跟前蘇聯看齊。唔講咁多，即刻盤點今年全球4大科技要聞！

天宮太空站 為中國載人航天工程奠基

今年是中國載人航天工程30周年，亦是別具意義的一年，事關疫情期間無阻中國積極發展航天事業，於列強間全力追趕太空競賽。早在2020年嫦娥五號完成探月任務，採集數據返回地球後，在今年初中國科學院地質與地球物理研究所團隊發表論文，表示月壤與岩石有含水跡象，亦佐證了NASA的發現。此外，為了興建中國太空站，去年4月先將天和核心艙升空；到今年6月，神舟十四號搭載了3名航天員進駐核心艙，並與軌道上的天舟三號和天舟四號組合。隨後問天與夢天兩個實驗艙分別於7月和10月發射升空，在完成對接及轉位後，天宮太空站的基建正式完成。對中國來說，太空站的建立對日後載人探月及太空旅行起奠基作用；對全球而言，天宮太空站將會是繼國際太空站之後，第2個在軌執行任務的太空站，亦是當國際太空站2031年退役後，極有可能是地球上唯一運作的太空站。