中小企必備 HP賦能無縫協作 ProBook 440/450 G9筆電連EliteDisplay G4 USB-C顯示屏套裝 享最高83折優惠

全球疫情將企業混合工作推向極致，業務人員既要追求流動辦公之餘，員工亦期望能夠在任何地方、用任何裝置均可安全地工作，同時無損生產力。正好HP Modern Workplace「現代化工作間」方案，提供跨平台之間無縫通訊與協作，兼確保資安無虞。針對中小企營運的靈活需要，最近HP推出ProBook 440/450 G9筆電連EliteDisplay G4 USB-C顯示屏同綑套裝優惠，提供限時高達17%折扣！HP ProBook 440/450 G9其輕巧使攜設計，預載商務級資安軟件服務，對應基座模式僅一條USB-C連接EliteDisplay G4顯示屏，迅速轉換成桌面電腦工作，辦公效率無縫接軌。

HP ProBook 440/450 G9 ：簡約緊湊 為混合辦公而設

HP ProBook 440 G9

HP ProBook 450 G9

針對商務人士使用的HP ProBook 400系列，規格經已進化至最新第9代。根據不同屏幕尺寸需要，提供側窄邊框、14吋FHD防眩光屏的ProBook 440 G9及15.6吋FHD防眩光屏的ProBook 450 G9可供選擇。筆電採用招牌銀白色鋁製機殼簡約設計，配以緊湊模組裝嵌工藝，帶來輕至1.38公斤起的輕巧便攜機身，同時通過19 MIL-STD 810H嚴格測試，堅固耐用，適合流動協作提高團隊工作效率。系列還配備HP Wolf Security for Business商務級電腦安全性解決方案與服務，為企業提供硬件強制、始終在線、具有彈性的資安防禦；並憑藉第6代HP BIOSphere固件生態系統的全內置式自動化功能，減少停機時間，維持高生產力。再者迎合混合辦公需要，筆電設有720p高清私隱保護鏡頭、雙立體聲揚聲器與雙陣列咪高峰、支援Wi-Fi 6E及藍牙5.2高速連接，而且優質鍵盤具備防濺潑背光設計，更對應基座模式僅一條USB-C連接顯示屏，即可變換成桌面電腦作大屏工作，確保在不同場合操作亦無損公務效率。 規格方面，HP ProBook 440/450 G9可選配第12代Intel Core i5-1235U或Intel Core i7-1255U、16GB DDR4 3200記憶體連512GB PCIe NVMe Value SSD儲存、Intel UHD內顯、內置3 Cell電池(51Whr)提供13.5小時續航力及預載《Windows 10》專業版(由《Windows 11》專業版的降級權獲得)，筆電兩側端子包括3個SuperSpeed USB-A 5Gbps、1個SuperSpeed USB -C 10Gbps訊號傳輸速率(USB Power Delivery、DisplayPort 2.1)、1個音效插孔、1個RJ-45埠及1個HDMI 2.1b埠，擴充齊全。

HP EliteDisplay G4 USB-C 顯示屏 ： HP Eye Ease 長效低藍光減疲倦

HP EliteDisplay E24u G4

HP EliteDisplay E27u G4

遠端工作需要長時間面對屏幕，眼睛容易疲勞。而今次同綑套裝所推介的HP EliteDisplay G4 USB-C顯示屏，正好專為長效低藍光觀看而設。事關內置HP Eye Ease功能，即使開啟後也不會改變色準，跟坊間其他屏幕透過色調變黃來「抗藍光」有所不同。對於需要跟進圖像文件的人士，該技術能減少對眼睛傷害之餘，也毋須擔心色調差異問題。顯示屏備有23.8吋全高清HP E24u G4，以及27吋QHD解像度HP E27u G4兩款防眩光尺寸選擇；均採用黑色檔板配銀色支架，提供4段(-5°至+23°)角度調校，適合擺放不同位置操作。而且款式跟ProBook匹配，且屏幕提供亮度250nits、1,000:1對比度及5毫秒灰階響應時間。再者機背及底座設有Display Port、HDMI、USB-C端子及4個USB 3.2Hub，對應基座模式可經單一USB-C連接變成筆電屏幕使用，還可順便為筆電充電，免卻線材纏繞煩惱之餘，對細小工作空間尤其方便。

HP Modern Workplace 筆電加顯示屏同綑套裝 優惠期至 3 月 31 日

HP EliteDisplay E24u G4+ HP ProBook 450 G9 (例子)

HP EliteDisplay E27u G4 + HP ProBook 440 G9 (例子)