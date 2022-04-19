中小企部署丨月費低至5美元 騰訊雲推出Lighthouse輕量應用服務器

愈來愈多中小企意識到應用雲端服務的好處，另一邊廂，基於雲端系統的解決方案，開發者亦能感受到運用雲端進行計算的方便程度。為進一步滿足更多中小企及開發者的需求，騰訊旗下騰訊雲宣布推出輕量應用服務器服務(Tencent Cloud Lighthouse)，適用於輕量業務應用場景的一站式雲服務器產品。
Lighthouse的4種優勢
Lighthouse為中小企及開發者度身訂造、開箱即用的特性：
- 輕體驗(簡單易用)— Lighthouse一站式融合計算、儲存、網絡等基礎雲服務，簡化創建及管理雲服務器和應用程式的過程，提供簡單、得心應手的體驗。
- 輕應用(應用程式一鍵執行)— Lighthouse為網站、博客、論壇和其他應用程序提供一系列豐富的開箱即用應用程式鏡像和預設軟件堆棧，讓用家可以秒速啟動應用程式。
- 輕投入(具高成本效益的服務套餐)— 騰訊雲提供計算、儲存、網絡資源和高頻寬流量的服務套餐，以提高採用服務器的成本效益。
- 輕運行與維護(統一運行與維護)— 由服務器到應用程式，運行和維護均可透過Lighthouse的統一管理控制台進行。
官方指Lighthouse適用於多個場景，包括創建網站、網絡應用程式、小程序、小遊戲、網上商店、雲端儲存、音視頻服務、搭建開發和測試環境。中小企及開發者可透過Lighthouse以套餐形式購買具高成本效益的基礎雲資源，以及已預置好的熱門開源軟件，輕易上雲。
Lighthouse套餐套餐包含CPU、內存、SSD雲硬盤、網絡流量等雲端資源，以Linux類型套餐為例月費最低5美元。若果套餐資源無法滿足用戶需求，還可以通過加購超出流量等形式，申請額外的雲服務資源。