中小企部署丨月費低至5美元 騰訊雲推出Lighthouse輕量應用服務器

愈來愈多中小企意識到應用雲端服務的好處，另一邊廂，基於雲端系統的解決方案，開發者亦能感受到運用雲端進行計算的方便程度。為進一步滿足更多中小企及開發者的需求，騰訊旗下騰訊雲宣布推出輕量應用服務器服務(Tencent Cloud Lighthouse)，適用於輕量業務應用場景的一站式雲服務器產品。