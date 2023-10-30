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科技
2023-10-30 08:00:00

中港數據流動丨配合北都及大灣區數字經濟發展 HGC環電行政總裁郭詠邦：冀港電訊基建容許進入深港創新科技園區

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(左起)HGC環電集團ICT業務副總裁馮國麟Loren、行政總裁郭詠邦Andrew、營運總裁 - ICT 業務、技術方案及產品黃振華Alvin，及國際業務國際數據策略及營運高級副總裁譚君驥Cliff。

(左起)HGC環電集團ICT業務副總裁馮國麟Loren、行政總裁郭詠邦Andrew、營運總裁 - ICT 業務、技術方案及產品黃振華Alvin，及國際業務國際數據策略及營運高級副總裁譚君驥Cliff。

上周施政報告提出深度對接大灣區的城市規劃，勢將為香港企業開拓大灣區市場提供更廣泛的機遇，同時進一步吸引大灣企業來港發展，深化兩地交流。報告更指出未來「北部都會區」將是香港發展的新引擎，高端科技產業紛紛落戶，勢要將毗連「北都」的深港創新科技園區產生協同效應；加上政府致力落實大灣區數據流通，宣布會跟廣東省部署先行方案，可見未來兩地創科、電商、大數據等交流愈見重視。

作為本港電訊業核心服務供應商，HGC環電集團上周五率先回應政府舉措。HGC環電行政總裁郭詠邦Andrew表示，優質的電訊基建是城市智能化和促進數字經濟的關鍵元素。「大灣區數據流通勢在必行，來自大灣區的大數據運算將有助區域未來發展。建議本港的網絡基建能伸延至深港創新科技園區，令兩地創科單位能夠受惠。」至於數據互聯互通所衍生的兩地資安架構和法規問題，他表示制訂適用於中港兩地的網絡安全法，特區政府要堅守符合國情且具國際標準銜接元素，「做到中西合壁，兼收並蓄，可以探討在像深港創新科技園區指定區域先行先試。」

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Andrew在傳媒分享環節，從多方面講述HGC環電如何助力本港電訊與網絡發展。

鞏固區內電訊樞紐 HGC帶頭將東南亞海底電纜回接香港

針對大灣區多方位融合，Andrew指HGC環電已致力在香港境內河套地區開展通訊基建工程，並有意加大投資力度，參與中國內地境內河套地區的建設。而面對中港跨境電商交流日益重要，數據流量和吞吐量愈來愈多，對此集團早前已在廣州設立大灣區總部，匯聚近200名來自通訊及IT科技人才，支援中港企業的業務發展。

另外，施政報告提出全力推動數碼化及數字經濟發展，針對中小企將推出「數碼轉型支援先導計劃」提供有力支援。Andrew強調，「完善的基礎建設是實現數碼化的基石，光纖網絡是推動香港資訊通訊科技(ICT)發展的重要元素。集團已積極回應政府，先行部署將光纖延伸至鄉郊地區，亦會大力投資光纖鋪設，期望政府能容許本地光纖網絡擴展至更多不同地區，包括連接中港兩地的創科園區，惠及兩地更多產業。」

有評論指香港的亞洲電訊樞紐地位，基於地緣政治、營商環境的改變，已被新加坡所取代，甚至菲律賓也會在短時間內，接通國際的海底電纜數量會追上香港。Andrew坦言區內競爭愈見劇烈，香港必須繼續加快發展步伐，以免被其他國家迎頭趕上。他續說，「未來3年本港的海底電纜數量會由現時的13條增至17條，惟單靠被動等待海外電纜接駁本港，我們更應主動走出去，將通訊網回接香港，自製東南亞電訊樞紐。」他透露已於包括東盟在內多個城市投資，特別是大湄公河區的新興經濟體，期望由HGC帶頭建構香港連接東南亞的通訊網絡。

至於「搶人才，留人才」的議題，他又建議政府可探討容許跨國企業，特別是有中港業務交流內部人員，作短期資源調動流通，減省工作簽證的程序，協助這些企業在數碼轉型的勢頭下，可及時應對市場變化，貢獻中港兩地數字經濟發展。

 

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