中階售價 高階夜攝 5K入手 Samsung Galaxy S23 FE隔代登場

猶記得去年Samsung取消推出輕旗艦作Galaxy S22 FE(Fan Edition)，還以為今年的S23系列會延續做法。怎料上周官方無預警重推FE版本，發表Galaxy S23 FE，香港方面也緊隨其後於本周二為傳媒舉行電車派對，慶祝行貨開賣。新機採用媲美旗艦級的Nightography低光夜攝能力，也搭配高端硬件規格，然而售價僅賣5K開外，在市場上同價位手機來說，高性價比值得入手。

採用6.4吋120Hz更新率Dynamic AMOLED 2X挖孔屏。

引入Nightography

黑夜亮攝 Samsung Galaxy S23 FE備有薄荷綠、椰子白、芝麻灰、香芋紫4款選擇，採用6.4吋120Hz更新率Dynamic AMOLED 2X挖孔屏，配合Vision Booster自動因應場景調節屏幕光暗。新機搭載高通S8 Gen 1、8GB+256GB儲存和4,500mAh，機身又符合IP68抗水抗塵標準，硬件規格實屬高端。另外機背懸浮式三鏡頭布局，提供50MP像素主攝、12MP像素廣角和8MP像素3倍變焦鏡，廠方特別從Galaxy S23下放Nightography黑夜亮攝功能，結合先進防震技術，即使黑夜或低光環境，仍能穩定且流暢還原真實色彩的人像照片。內置Vapor Chamber冷卻系統、支援25W快充30分鐘充電50%電量的Galaxy S23 FE，僅售5,098港元，10月27日上市。

Galaxy Buds FE(左)和SmartTag2(右)同步上市。