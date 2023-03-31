中階夜攝丨今日開賣 旗艦功能下放 Samsung Galaxy A54/A34 最平3K有找

高性價比、產品性能耐用的Samsung Galaxy A系列中階手機，一向深受用家歡迎。廠方昨日宣布推出兩款新作Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G，並且特別從旗艦級Galaxy S系列的夜攝功能下放至今代手機，大幅強化夜攝能力。
Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G 夜攝升級
兩款新作均配備了後置3鏡布局，當中Galaxy A54 5G配備32MP像素前置自拍鏡與50MP像素主鏡頭；至於Galaxy A34 5G亦搭載48MP像素主鏡、8MP像素廣角及5MP像素微距，亦透過採用更大的感光元件，能夠捕捉更多畫面細節，令用戶在低光環境下也可拍攝清晰的影像，而新增的All-pixel自動對焦亦有助提升夜間人像拍攝效果，在夜景、燈飾前拍攝也能準確捕捉最美瞬間。此外，兩款手機均配備Auto Night功能，能夠透過感應主體的光線條件而自動切換為夜間模式；加上升級1.5° OIS光學防手震與VDIS(Video Digital Image Stabilization)技術，大幅減少畫面晃動與光線殘影，令拍攝保持流暢清晰。針對軟體後製方面，新機更加入了GIF Remaster功能，能夠降低GIF影像中的雜訊；而升級Object Eraser亦可以幫助用戶移除畫面中不必要的倒影、反光和干擾構圖的物體，令相片變得簡潔。用戶亦可以利用OneDrive直接存取相片和影片，或配合Quick Share在不同Galaxy裝置上編輯檔案，隨時隨地拍攝、編輯和分享到社交媒體。
Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G 大芒大電
規格方面，Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G均為「抵食夾大件」，前者搭載6.4吋infinity-O而後者則是6.6吋infinity-U極限全屏幕，屏幕亮度提升至1,000nits及支援120Hz屏幕刷新率，同時兩款手機均內置5,000mAh大電，支援25W快充，約30分鐘即可充電五成，兼且符合IP67防水防塵標準，可謂用途全天候。Galaxy A54 5G用上自家Exynos 1380八核心5G處理器，時脈可達2.4GHz，連同8GB+256GB儲存；至於Galaxy A34 5G也選配聯發科天璣920 5G處理器，提供時脈達2.6GHz，配合8GB+128GB儲存，兩款新作均足以應付日常需要。
售價方面，提供紫、青、黑、白4種琉璃款式的Galaxy A54 5G售3,998港元；紫、青、銀、黑4種霧冰款式的Galaxy A34 5G更僅售2,998港元，今日上市。
查詢：3698 4698