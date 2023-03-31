中階夜攝丨今日開賣 旗艦功能下放 Samsung Galaxy A54/A34 最平3K有找

高性價比、產品性能耐用的Samsung Galaxy A系列中階手機，一向深受用家歡迎。廠方昨日宣布推出兩款新作Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G，並且特別從旗艦級Galaxy S系列的夜攝功能下放至今代手機，大幅強化夜攝能力。

Galaxy A54 5G及Galaxy A34 5G 夜攝升級

兩款新作均配備了後置3鏡布局，當中Galaxy A54 5G配備32MP像素前置自拍鏡與50MP像素主鏡頭；至於Galaxy A34 5G亦搭載48MP像素主鏡、8MP像素廣角及5MP像素微距，亦透過採用更大的感光元件，能夠捕捉更多畫面細節，令用戶在低光環境下也可拍攝清晰的影像，而新增的All-pixel自動對焦亦有助提升夜間人像拍攝效果，在夜景、燈飾前拍攝也能準確捕捉最美瞬間。此外，兩款手機均配備Auto Night功能，能夠透過感應主體的光線條件而自動切換為夜間模式；加上升級1.5° OIS光學防手震與VDIS(Video Digital Image Stabilization)技術，大幅減少畫面晃動與光線殘影，令拍攝保持流暢清晰。針對軟體後製方面，新機更加入了GIF Remaster功能，能夠降低GIF影像中的雜訊；而升級Object Eraser亦可以幫助用戶移除畫面中不必要的倒影、反光和干擾構圖的物體，令相片變得簡潔。用戶亦可以利用OneDrive直接存取相片和影片，或配合Quick Share在不同Galaxy裝置上編輯檔案，隨時隨地拍攝、編輯和分享到社交媒體。