中階好聲音 「磚」家級享受 DAP隨身聽 Sony Walkman NW-ZX707

新正頭咩都要新！連聽歌都要追求嶄新音色體驗！就好似Sony推出輕旗艦級DAP隨身聽Walkman NW-ZX707，將俗稱「金磚」及「黑磚」的自家萬元定價頂級音樂播放器硬件規格，如FTCAP3電容、OFC磨光遮蔽飾面和平衡輸出採用8毫米線圈等，下放至中階級的NW-ZX707，讓音樂發燒友以較親民的門檻，升級天籟之音的享受。係時候點算利是錢，再補貼多些少，感受何謂「中年」…呀！唔係！係「中階好聲音」先真！

音訊採樣11.2 MHz DSD

跟旗艦級看齊

Sony Walkman NW-ZX707外觀採用黝黑機身與仿皮紋理機背，而機頂左右兩側的3.5毫米和4.4毫米平衡輸出插孔，均有電鍍金包角點綴，整體可跟「黑磚二代」Sony WM1AM2媲美。規格方面，產品用上FTCAP3高聚合物電容來提供強大電量和減少電阻，而平衡輸出用上8毫米大線圈則提高所有頻率的聲音解晰度，又結合DSD Remastering Engine，同樣引進旗艦機種技術，能夠將PCM(脈衝編碼調製)音訊採樣至11.2 MHz DSD(Direct Stream Digital)，呈現更富細節的音色；至於OFC磨光區塊則覆蓋數碼模組，加強噪音遮蔽效果，也有5吋彩色屏幕顯示，性能跟旗艦級機種看齊。

另外，新機還配備專為Walkman系列研發的S-Master HX數碼擴音器技術，兼容原始DSD格式，減少各種頻率範圍內的失真，並通過無鉛焊接進一步增強音質傳遞，聽起來音色更暖更醇厚。再者針對串流播放需要，內置自家DSEE Ultimate升頻技術，實時升級壓縮的數碼音樂檔案，帶來CD品質(16位元44.1/48kHz)的無損音頻編碼。續航力方面，廠方指此機在一般44.1kHz FLAC播放時可達25小時(96kHz FLAC為23小時)，串流模式也有22小時，夠用有突。