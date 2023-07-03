中階手機丨補$200即有大芒大電5G新作 vivo Y36賣$2198本周四登場

政府第二期2,000港元消費券即將於本月中旬起發放，vivo適時推出中階新作vivo Y36 5G，有齊6.64吋大芒、5,000mAh大電與73dB大聲手機喇叭，售價都只不過2,198港元，換句話說補198港元即可入手新機！最適合孝敬父母的最佳長輩機！

vivo Y36丨中階手機具備內存 融合3.0 最多增至16GB

vivo Y36備有水晶綠和神秘黑雙色選擇，採用6.64吋2.5D雙曲面挖孔屏，並搭載聯發科天璣6020中階5G晶片、8GB+256GB儲存，支援Extended RAM 3.0(內存融合3.0)享受額外8GB記憶體，廠方指可保持多達27個後台應用程式處於活動狀態流暢切換，方便即時存取。新機還設有200%超級揚聲器，提供高達73dB沉浸式的音頻體驗，毋須耳機開speaker煲劇一流。不得不提，此機內置對應44W快充5,000mAh大容量電池，叉爆電夠玩足一整天。

鏡頭方面，手機配備16MP像素美顏前置鏡頭，後置鏡頭分別為50MP像素主攝與2MP像素人像虛化鏡頭，支援人眼追焦功能與光斑人像虛化算法，模擬相機鏡頭的靈敏對焦及成像光斑效果。

售價方面，vivo Y36售2,198港元，7月6日上市。

網址：https://www.vivofans.com.hk/