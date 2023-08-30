中階手機丨50MP主鏡攝力 充10分鐘夠用全日 IP68防水防塵 素皮手感motorola edge 40賣3.1K

相較旗艦規格手機，中階手機的市場競爭更加激烈。例如常客的motorola，最近為motorola edge系列再添新成員，全新6.55吋motorola edge 40採用曲面人做皮革背蓋設計，並提供IP68防水防塵標準，造工精嶄。手機選用聯發科天璣8020 5G晶片、50MP像素寬闊光圈主鏡頭與僅10分鐘即可提供整天電力的快充電池，售價只不過3,099港元，CP值高。

motorola edge 40擁有雙曲面玻璃屏幕和人造皮革製背蓋，配以磨砂鋁合金框架，貼合用家手掌的曲線，符合人體工學。此外，柔軟的人造皮革材質帶來更佳手感，易於握持。手機更通過IP68防水防塵標準，適合於不同環境下使用。屏幕方面，手機搭載6.55 吋pOLED挖孔屏，除具有HDR10+認證和DCI-P3色域顯示外，更提供144Hz畫面更新率，操作更順滑。此外手機內置自家Motorola Spatial Sound技術，為音樂或遊戲場景模擬更沉浸感的空間音效。

針對拍攝需要，此機用上50MP像素f/1.4大光圈OIS光學防震主鏡頭，令手機能夠捕捉美麗細緻的畫面。配搭13MP像素超廣角鏡頭和微距鏡頭，足以應付不同影相場合；至於32MP像素前置鏡則確保在各種照明條件下，自拍出精彩的團體或個人照片。motorola edge 40還配備一系列影像功能，如水平鎖定、影片肖像模式和Vlog模式，增加創意。

其餘規格，手機搭載聯發科天磯8020中階5G晶片、8GB+256GB儲存，內置4,400mAh電池對應68W TurboPower快充，僅10分鐘內即可充足整天使用的電力。motorola edge 40即日起於網絡營運商csl、CMHK及衛訊Wilson等發售，賣3,099港元。