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科技
2023-03-31 13:40:00

中階精選丨4.1上市 小米Redmi Note 12 5G系列最平賣2.4K 半期消費券買得起 米粉節預熱最多減HK$200

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中階精選丨4.1上市 小米Redmi Note 12 5G系列最平賣2.4K 半期消費券買得起 米粉節預熱最多減HK$200

中階精選丨4.1上市 小米Redmi Note 12 5G系列最平賣2.4K 半期消費券買得起 米粉節預熱最多減HK$200

話說小米大型促銷活動「米粉節」即將於明天4月1日至4月23日舉行，適逢政府新一期消費券將於4月16日起發放，大家有補貼加上米粉節大量精選折扣優惠，無理由唔心動？

剛好小米趁勢推出全新Redmi Note 12系列平價中階手機，帶來Redmi Note 12 Pro 5GRedmi Note 12 5G兩款新作，均採用後置三鏡攝力設計。當Redmi Note 12 Pro 5G用上IMX766感光元件的50MP像素OIS防震主鏡與16MP像素自拍鏡；而Redmi Note 12 5G亦提供48MP像素主鏡及13MP像素自拍鏡，能應付日常抓拍需要

Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 5G

屏幕方面，Redmi Note 12 Pro 5G及Redmi Note 12 5G同樣6.67吋大芒設計，前者配備120Hz Flow AMOLED Dot Display，採用柔韌的 P-OLED物料，減低邊框闊度，同時支援Dolby VisionDolby Atmos；後者則採用超流暢的120Hz AMOLED屏幕。硬件方面，Pro版搭載聯發科天璣1080 5G晶片、高達8GB+256GB儲存及支援67W快充5,000mAh大電 ；而標配版則選用Snapdragon 4 Gen 1、6GB+128GB儲存及支援33W快充5,000mAh大電。

售價方面，午夜黑、極地白及天空藍3種選擇的Redmi Note 12 Pro 5G，分別售2,399港元(8GB+128GB)與2,688港元(8GB+256GB)；瑪瑙灰、森林綠及冰河藍3種選擇的Redmi Note 12 5G則售1,899港元，明天4月1日上市。而米粉節限定優惠，買Pro版(8GB+256GB)即減200港元；買Pro版(8GB+128GB)，亦可享100港元折扣優惠。

網址： mi.com

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