中階精選丨4.1上市 小米Redmi Note 12 5G系列最平賣2.4K 半期消費券買得起 米粉節預熱最多減HK$200

剛好小米趁勢推出全新Redmi Note 12系列平價中階手機，帶來Redmi Note 12 Pro 5G和Redmi Note 12 5G兩款新作，均採用後置三鏡攝力設計。當中Redmi Note 12 Pro 5G用上IMX766感光元件的50MP像素OIS防震主鏡與16MP像素自拍鏡；而Redmi Note 12 5G亦提供48MP像素主鏡及13MP像素自拍鏡，能應付日常抓拍需要。

話說小米大型促銷活動「米粉節」即將於明天4月1日至4月23日舉行，適逢政府新一期消費券將於4月16日起發放，大家有補貼加上米粉節大量精選折扣優惠，無理由唔心動？

屏幕方面，Redmi Note 12 Pro 5G及Redmi Note 12 5G同樣6.67吋大芒設計，前者配備120Hz Flow AMOLED Dot Display，採用柔韌的 P-OLED物料，減低邊框闊度，同時支援Dolby Vision和Dolby Atmos；後者則採用超流暢的120Hz AMOLED屏幕。硬件方面，Pro版搭載聯發科天璣1080 5G晶片、高達8GB+256GB儲存及支援67W快充5,000mAh大電 ；而標配版則選用Snapdragon 4 Gen 1、6GB+128GB儲存及支援33W快充5,000mAh大電。

售價方面，午夜黑、極地白及天空藍3種選擇的Redmi Note 12 Pro 5G，分別售2,399港元(8GB+128GB)與2,688港元(8GB+256GB)；瑪瑙灰、森林綠及冰河藍3種選擇的Redmi Note 12 5G則售1,899港元，明天4月1日上市。而米粉節限定優惠，買Pro版(8GB+256GB)即減200港元；買Pro版(8GB+128GB)，亦可享100港元折扣優惠。

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