中階5G丨最平2.65K有交易 首載天璣8100 支援67W快充 POCO X4 GT隨消費券首日上市

又一款中階5G手機趁消費券派發時候登場！小米宣布推出輕旗艦POCO X4 GT，那是一款搶先搭載聯發科天璣8100 5G晶片，可在遊戲、娛樂多方面提供高效及流暢的性能。新機還配備支援67W快充5,080mAh超大容量電池，以及POCO系列有史以來最大6.6吋144Hz更新屏，滿足用家所有娛樂需要。

POCO X4 GT是全港首款採用聯發科5nm製程的天璣8100 5G晶片，並提供高階LPDDR5 RAM和UFS 3.1 ROM，是品牌手機至今最快的隨機存取記憶體和存儲設備之一，能夠支援多種高幀率遊戲。手機亦配備旗艦機種才有的LiquidCool 2.0冷卻系統，確保手機長時間娛樂使用時，保持恆溫和流暢。

屏幕方面，手機採用6.6吋144Hz可變更新率屏幕，內置7段DynamicSwitch切換技術，對應多種不同使用場合，而且屏幕為LCD True Display，色溫會根據外部環境亮度而自動調整。攝力方面，新作配備64MP主鏡、8MP超廣角鏡頭及2MP微距鏡頭，支援4K拍片。手機還預設19款影片製作模式與備有草稿功能，助用家發揮攝錄創意。再者5,080mAh大電支援67W快充技術，僅需46分鐘即可充飽100%；充電30分鐘亦可提供85%電量。配合搭載的MMT技術，廠方稱充電10分鐘即可享受逾90分鐘的遊戲續航力。

POCO X4 GT提供8+256GB版本，共有暗夜黑、霜雪銀、晨曦藍三種顏色可供選擇，建議零售價為2,999港元，8月7日正式上市。於8月7至8月15日期間購買更可享高達350港元限時折扣優惠，以低至2,649港元入手新機，確係抵deal！