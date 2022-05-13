中階5G丨IP68防水防塵 5000mAh大電池 Sony Xperia 10 IV輕盡全城

Sony除了推出年度旗艦Xperia 1 IV外，中階5G新寵Xperia 10 IV亦同步登場。延續系列的夏日氣色，新機備有黑、白、薄荷綠和薰衣草4色選擇，亦符合IP68防水防塵標準。另外161克羽量級機身，配搭67毫米纖薄貼手設計，卻內藏5,000mAh大容量電池，堪稱全球最輕5G手機。

Sony Xperia 10 IV丨 進階抑制模糊 改良夜景拍攝

新機採用後置3鏡組合，分別是搭載1/2.8吋Exmor R for mobile感光元件、12MP像素f/1.8大光圈27毫米焦距主鏡，以及兩個8MP像素16毫米與54毫米焦距鏡頭，支援OIS光學防震及Superior Auto功能，透過場景和主體檢測技術協助捕捉適當的圖像，帶來10fps高速連拍反應。配合光學SteadyShot技術和混合影像穩定功能，在弱光環境下拍攝能有效減少模糊及震動，加上改良夜攝效果，其內置演算利用RAW數據提升夜間模式下的影像質素。

規格方面，Xperia 10 IV採用6吋FHD+ OLED挖孔屏，提供21:9視覺比例、60Hz更新率與120Hz觸控反應，且選配高通S695 5G晶片及內置6GB+128GB儲存，支援High-Resolution Audio Wireless(LDAC)無損高清音訊播放，也對應自家360 Reality Audio Upmix空間音訊與DSEE Ultimate數碼升頻。售價方面，Sony Xperia 10 IV售3,799港元，6月上旬上市。