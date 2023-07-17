主打攝影丨8.28毫米纖巧 64MP像素 OPPO Reno 10 Pro+配備最薄最清潛望式長焦鏡頭

輕旗艦定位和中階規格手機，一直都是手機品牌兵家必爭之地。趁消費券派發前夕，上周五國產OPPO宣布推出全新Reno10 Pro 5G系列手機，分別是中階級搭載高通S778G的Reno10 Pro 5G，以及輕旗艦定位、採用S8+ Gen 1的Reno10 Pro+ 5G。後者更選配目前市場上最高像素64MP潛望式長焦鏡，加上緊湊的組裝工藝，即使備有潛望鏡，其手機厚度也只不過8.28毫米，堪稱全城最薄！

Reno10 Pro 5G系列丨Pro+版搭載MariSilicon X NPU 強化攝影效能

OPPO去年上一代Reno9系列由於沒有行貨供應關係，用家焗住要買國行水貨。今次Reno10終於有國際版行貨發售，特別一提標配Reno 10 Pro 5G行貨用上S778G，而非國內版的聯發科天璣8200。

全系列均採用6.7吋120Hz更新率挖孔屏、50MP像素主鏡、8MP像素微距和32MP像素自拍鏡，統一12GB+256GB儲存組合，配備銀灰與釉紫兩款機身配色選擇。兩款差異在於，Pro+版搭載64MP像素潛望式長焦人像鏡頭，提供71毫米等效焦距、2.5厘米最小對焦距離和1/2吋相機感光元件，手機配備先進的主動懸浮光學演算法進行增強，加上內置自研OPPO MariSilicon神經處理晶片，提高成像的清晰度，還原光線和陰影的自然層次。而Pro版則是32MP長焦鏡。

此外，Pro+版具備ProXDR智能顯示控制技術。廠方指ProXDR使用高精度圖像識別算法，自動檢測儲存在RAW圖像數據中的光源信息，進行局部屏幕亮度調整，提供8倍的動態範圍改善，令亮度達1,100nits的屏幕，能準確地呈現HDR圖像。

其餘方面，通過OPPO 100W SUPERVOOC閃充技術，Reno10 Pro+ 5G的大容量4,700mAh電池，可以在9分30秒內充至50%；並在27分鐘內充滿電。而Pro版的4,600mAh電池亦對應80W快充。

售價方面，OPPO Reno10 Pro+和OPPO Reno10 Pro分別售5,499港元和3,999港元，現已上市。

查詢： 5465 4145