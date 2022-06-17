亮度翻倍 鏡頭校準 三萬有找 Sony BRAVIA XR A95K 4K QD-OLED

第二階段消費券即將於暑假發放，又係時候檢查屋企家電是否需要upgrade喇！Sony於年初CES 2022發表全球首款採用QD-OLED顯示技術BRAVIA XR A95K 4K電視，如今香港行貨即日起開售、8月上架。新電視用上全新QD-OLED面板，色彩亮度較傳統OLED高200%，結合升級Cognitive Processor XR影像引擎，以及透過機頂BRAVIA CAM鏡頭因應坐姿調整視聽體驗，從此電視享受再昇華！
QD-OLED 增亮兼高色彩飽和度
Sony BRAVIA XR全新旗艦電視A95K系列備有55吋與65吋兩種尺寸選擇，新機用上QD-OLED顯示技術，意指藉著結合量子點(Quantum Dots)的OLED面板，加上表面數百萬顆自發光像素，以及借助其XR OLED Contrast Pro提升光暗層次對比，呈現更廣色域範圍和更沉實深邃的黑色效果；再配合自家XR Triluminos Max原色顯示技術，廠方指色彩詮釋較傳統OLED電視優秀。此外內置Cognitive Processor XR影像引擎，模擬人類視覺方式重現內容，圖像經過交叉分析及強化，尤其是突出焦點，提供逼真景深和非凡的對比度。值得一提，新電視的底座也重新設計，其Dual Style提供兩種不同的觀看模式，包括將屏幕移近觀賞的「front position」與將電視靠牆騰出底座空間的「back position」，令電視融入生活空間。
Acoustic Surface Audio+
屏幕變多聲道喇叭
A95K系列還預載Acoustic Surface Audio+音效技術，將聲音位置跟相對應畫面同步精準配對，構成臨場感爆燈的視聽享受。Sony又與Netflix合作推出Netflix Adaptive Calibrated Mode，電視可根據環境光自動調整圖像處理。而且機頂的BRAVIA CAM鏡頭模組還可感應觀賞者坐姿及離電視的距離，智能校準光暗度，又能識別用家離座時，自動調暗慳電。再者，電視又內置BRAVIA CORE電影服務，又符合「Perfect for PlayStation 5」標準，支援HDMI 2.1輸出及120Hz更新率，並對應Auto HDR Tone Mapping和Auto Genre Picture Mode兩項獨家功能，可謂玩家必換電視。售價方面，55吋和65吋A95K分別售29,990港元及49,990港元，現已開訂、8月上市。
同場加映：電視好拍檔
SA-RS5和HT-S400音響組合
同場廠方又推出SA-RS5無線後置喇叭，其向上發聲單元設計，提供身歷其境的360度空間音效，充電後可提供長達10小時的播放時間。至於HT-S400 2.1聲道組合則對應Dolby Digital和自家「S-Force PRO Front Surround」虛擬環迴立體聲技術，模擬影院風格的聽覺體驗，加上160毫米單元的重低音喇叭，在家煲劇一流。售價方面，SA-RS5售4,590港元，7月上市；HT-S400售1,990港元，現已開賣。
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