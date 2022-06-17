亮度翻倍 鏡頭校準 三萬有找 Sony BRAVIA XR A95K 4K QD-OLED

第二階段消費券即將於暑假發放，又係時候檢查屋企家電是否需要upgrade喇！Sony於年初CES 2022發表全球首款採用QD-OLED顯示技術BRAVIA XR A95K 4K電視，如今香港行貨即日起開售、8月上架。新電視用上全新QD-OLED面板，色彩亮度較傳統OLED高200%，結合升級Cognitive Processor XR影像引擎，以及透過機頂BRAVIA CAM鏡頭因應坐姿調整視聽體驗，從此電視享受再昇華！

QD-OLED 增亮兼高色彩飽和度

Sony BRAVIA XR全新旗艦電視A95K系列備有55吋與65吋兩種尺寸選擇，新機用上QD-OLED顯示技術，意指藉著結合量子點(Quantum Dots)的OLED面板，加上表面數百萬顆自發光像素，以及借助其XR OLED Contrast Pro提升光暗層次對比，呈現更廣色域範圍和更沉實深邃的黑色效果；再配合自家XR Triluminos Max原色顯示技術，廠方指色彩詮釋較傳統OLED電視優秀。此外內置Cognitive Processor XR影像引擎，模擬人類視覺方式重現內容，圖像經過交叉分析及強化，尤其是突出焦點，提供逼真景深和非凡的對比度。值得一提，新電視的底座也重新設計，其Dual Style提供兩種不同的觀看模式，包括將屏幕移近觀賞的「front position」與將電視靠牆騰出底座空間的「back position」，令電視融入生活空間。

