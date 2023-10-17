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科技
2023-10-17 14:00:00

人事管理丨Deel推全球AI工作助理Deel IQ 僱主即時了解環球地區法律和最佳營運方式

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人事管理丨Deel推全球AI工作助理Deel IQ 僱主即時了解環球地區法律和最佳營運方式

人事管理丨Deel推全球AI工作助理Deel IQ 僱主即時了解環球地區法律和最佳營運方式

環球人力資源管理平台Deel宣布推出人工智能工作助理「Deel IQ」，協助小型初創以至大型企業的僱主，都能夠輕鬆獲得可靠的全球人力資源資訊和分析。所有企業領導者和人力資源團隊，只需向Deel IQ提出相關問題，便能夠立刻獲得所需資訊，助其制定明智的招聘決策。

Deel IQ 建基於OpenAIChatGPT，並透過存取由200名世界各地人力資源專家和律師貢獻的「Deel全球知識庫」來增強系統。Deel平台也進一步透過將Deel IQ與平台上的一站式招聘功能無縫整合，來強化企業的招聘流程。這意味著企業毋須需要離開平台，便能獲得所需的資訊。無論企業是想在世界各地為人才制定合適的薪金程度，或是需要估算營運成本以確保符合其預算，都可以透過Deel IQ輕鬆獲得這些資訊。

除了利用Deel知識庫和一站式招聘功能外，Deel IQ更讓企業內部的勞動力數據變得更容易存取。平台允許企業透過生成即時報告來快速深入了解其勞動力數據，從而獲得有關團隊的趨勢和分析，毋須使用手動電子表格報告或其他多種工具。

至於關注的私隱部分，官方表示存取僅限於Deel的虛擬私有雲，確保資料不會公開共享；而且Deel IQ受到存取限制的保護，保證資料存取僅限於具有適當權限的使用者。

Deel IQ目前處於測試階段，企業可以試用：https://www.deel.com/deel-iq

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