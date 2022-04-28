人像先決丨全球最輕f/2.8標準變焦鏡 Sony G Master FE 24-70mm F2.8 GM II

Sony宣布推出無反E-mount系列中第67款鏡頭「FE 24-70mm F2.8 GM II」(SEL2470GM2型號)，廠方宣稱是世界上最輕f/2.8光圈標準變焦鏡頭。全新設計的光路具有5個非球面元件，包括兩個高精確度XA(極致非球面)鏡片、兩個ED(低色散鏡片)和兩個Super ED(超低色散鏡片)。結合新的浮動焦距機制，可有效控制色差、影像邊緣的像差和失真。另外，鏡頭表面加入自家納米AR塗層II，能產生均勻的抗反射塗層，配合新研發的11片圓形光圈，有效抑制眩光和殘影並提供優美散景。

新鏡頭24毫米的最短對焦距離為0.21米，70毫米的最短對焦距離為0.3米，最大放大倍率為0.32倍。內置4個Sony原有XD(極動態)線性馬達，即使在拍攝快速移動的主體也能靈敏對焦。此外，鏡頭亦支援高達30fps靜止連拍和使用自動對焦的4K@120p攝錄。

防塵防潮設計，鏡頭僅重695克的FE 24-70mm F2.8 GM II，比上代鏡頭輕約20%、鏡頭長度減少16毫米，體積減少了約18%，更加機動。售價方面，Sony FE 24-70mm F2.8 GM II鏡頭將於5月下旬上市，售價為17,990港元。