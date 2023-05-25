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2023-05-25 00:15:00

人工智能丨CSL Mobile推出5G AI Academy免費工作坊

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人工智能丨CSL Mobile推出5G AI Academy免費工作坊

人工智能丨CSL Mobile推出5G AI Academy免費工作坊

CSL Mobile宣布推出5G AI Academy，免費為市民提供一系列AI工作坊。隨著Web3.0在全球掀起風潮，CSL Mobile為首個電訊商打造一系列Web3.0 Academy，教授客戶NFT、元宇宙等知識。CSL Mobile並聯同教育科技公司Preface及Samsung HK攜手合作，推動市民融入AI生活。

CSL Mobile將提供線上線下5G AI體驗，定期為市民免費提供實體及網上AI入門攻略工作坊，讓他們認識生成式AI(Generative AI)的基本概念。CSL Mobile亦會於指定1O1O Centre及csl專門店設立AI專區，利用Samsung Galaxy一系列產品，觀看Preface提供的科技資訊及體驗GPT技術。

現凡選用1O1O或csl 30GB或以上指定5G服務計劃，客戶更可免費參與由Preface提供的AIChat Applier獨家證書課程，認識GPT技術應用的潛力，於AI新時代下人工智能如何革新並改變工作模式。客戶亦可同時獲得3個月Preface TechBites服務(總值2,200港元)，透過其學習平台及短片，了解最新科技資訊和趨勢。如客戶同時選購Samsung產品，更可獲得額外1個月Preface TechBites服務。CSL亦致力提升員工技能，早前更安排他們接受Preface的AI應用培訓，提升客戶體驗、優化產品及服務。

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