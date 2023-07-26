人工智能丨HKT Powered AI 吳家隆：香港電訊已準備就緒 藉AI驅動方案助企數碼轉型 引發業務潛力

以往企業實踐數碼轉型，多數會聯想到5G聯網、雲端應用、電子支付等。然而今年在社會造成衝擊的生成式AI(Generative AI)，通過深度學習(deep learning)及大數據訓練語言模型，能夠以極短時間內產出具創意和洞察內容，顛覆不少企業的作業流程，令AI更形重要。香港電訊HKT Enterprise Solutions商業客戶業務擁抱固網和5G網絡的靈活優勢，針對各行各業及早開發一系列AI應用方案，協助企業改善營運效率。一連5日，品牌舉辦年度「HKT Enterprise Solutions Tech Week 2023」客戶體驗周，現場設置不同示範場景，供客戶了解「HKT Powered AI」如何協助企業改善營運流程和加強終端用戶體驗。

HKT Enterprise Solutions商業客戶業務董事總經理吳家隆Steve出席周一傳媒分享時段時，表示公司內部不同部門已積極應用生成式AI。「AI將會是HKT Enterprise Solutions其中一大發展方向，而且集團非常重視網絡與數據安全，又對AI應用所衍生的道德問題，有一套嚴謹的實務指引予員工跟隨。」他續指HKT跟微軟合作提前應用ChatGPT4.0，並採用自家內部大數據來訓練模型，從而開發Enterprise GPT協助同事工作。Steve更稱有意將這套Enterprise GPT方案推介予客戶，令更多企業受惠。