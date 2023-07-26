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科技
2023-07-26 21:50:00

人工智能丨HKT Powered AI 吳家隆：香港電訊已準備就緒 藉AI驅動方案助企數碼轉型 引發業務潛力

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HKT Enterprise Solutions商業客戶業務董事總經理吳家隆Steve主持HKT Enterprise Solutions Tech Week 2023。

HKT Enterprise Solutions商業客戶業務董事總經理吳家隆Steve主持HKT Enterprise Solutions Tech Week 2023。

以往企業實踐數碼轉型，多數會聯想到5G聯網、雲端應用、電子支付等。然而今年在社會造成衝擊的生成式AI(Generative AI)，通過深度學習(deep learning)及大數據訓練語言模型，能夠以極短時間內產出具創意和洞察內容，顛覆不少企業的作業流程，令AI更形重要。香港電訊HKT Enterprise Solutions商業客戶業務擁抱固網和5G網絡的靈活優勢，針對各行各業及早開發一系列AI應用方案，協助企業改善營運效率。一連5日，品牌舉辦年度「HKT Enterprise Solutions Tech Week 2023」客戶體驗周，現場設置不同示範場景，供客戶了解「HKT Powered AI」如何協助企業改善營運流程和加強終端用戶體驗。

HKT Enterprise Solutions商業客戶業務董事總經理吳家隆Steve出席周一傳媒分享時段時，表示公司內部不同部門已積極應用生成式AI。「AI將會是HKT Enterprise Solutions其中一大發展方向，而且集團非常重視網絡與數據安全，又對AI應用所衍生的道德問題，有一套嚴謹的實務指引予員工跟隨。」他續指HKT跟微軟合作提前應用ChatGPT4.0，並採用自家內部大數據來訓練模型，從而開發Enterprise GPT協助同事工作。Steve更稱有意將這套Enterprise GPT方案推介予客戶，令更多企業受惠。

Steve為HKT Enterprise Solutions Tech Week 2023活動致開幕演講。 Steve引述調研報告，指生成式AI應用能為企業創造75%的價值。 他又簡介公司內部如何應用AI應用方案。 智慧醫療、智慧建築、智慧零售、智慧物管、智慧金融和大灣區應用6大場景，助不同行業加速數碼轉型。 現代化工作間運用不同新興AI科技，釋放企業業務潛力。
Modern Workplace方案，以生成式QR code取代職員卡，方便員工甚至訪客使用企業設施。 在混合辦公場景下，AI能自動將白板前的同事作半透明化，讓參與視像會議的人士有更佳的體驗。 通過數位對映技術生成BIM模型，AI能預估施工進度和成本，亦能加入參數計算座向採光等。 當建築物落成後，整套BIM模型還可移植至物業管理部門，作能源管理、保養維修、業戶服務等應用。 一系列由5G和物聯網驅動的智能裝置，如地盤天秤防撞、工地即時監控等，確保智慧工地施工安全。 金融場景下，生成式AI可發展ChatBot等高效客戶服務體驗，亦提供AI訊息和語音合規解決方案，快速回應需要。 部分政府部門和商場，均應用ChatGPT虛擬客服和地理擴充實境gro AR應用。
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