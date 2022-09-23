人眼追焦 實時夜視 vivo V25/V25 Pro輕旗艦上市

近期應市的輕旗艦5G手機作主打拍攝能力，例如最新登場vivo V25與V25 Pro，就強化後置主鏡和前置自拍的性能，如主鏡支援實時夜景預覽，自拍鏡加入眼睛追焦等功能，豐富玩家影相創意。加上手機招牌背蓋，能因應光線照射產生變色效果，更具個性。

前後鏡攝力進化

vivo V25與V25 Pro均配備具有OIS光學防震和升級EIS電子防震功能的64MP像素超感光主鏡，連同8MP像素廣角鏡和2MP像素微距構成的後置三鏡。當中Pro版具備即時實時夜視模式，玩家可在預覽圖像時手動調整曝光強度，即使在弱光環境下也能即時改善照片亮度、雜訊和細節。前置鏡頭方面，V25跟V25 Pro分別搭載32MP像素和50MP像素自拍鏡，均加入人眼追焦功能，且Pro版還特設AI膚質演算法，可在自拍需要時提供噴繪效果。

變色螢石AG玻璃背蓋

機身方面，vivo V25採用6.44吋90Hz更新率FHD+挖孔屏；Pro版則是略大6.56吋120Hz更新率FHD+屏。鮮豔配色設計前者擁有暮曉金和菱鑽黑兩種選擇；Pro版則有衝浪藍和石墨黑以供選擇。手機均有光致變色螢石AG玻璃背蓋，能因應紫外光照射產生變色效果，其中V25的暮曉金款由金色變橙紅；Pro版衝浪藍款可由淺天藍色變為深海藍。規格方面，V25選用聯發科天璣900、8GB+8GB(內存融合)連256GB儲存、4,500mAh支援44W閃充，可30分鐘充電61%。至於Pro版改用天璣1300、12GB+8GB(內存融合)，而4,830mAh對應66W閃充，30分鐘可充71%。售價方面，vivo V25售3,398港元；V25 Pro則4,298港元，現已上市。

查詢：2301 0999