今時今日仲買SIM卡？ csl.外遊攻略 無需換SIM 落地即用 5G數據漫遊多款組合計劃靈活選擇

各地已經恢復開關，自然就想規劃外遊行程！其實要玩轉全世界，除了「彈藥」充足消費無憂外，無縫通訊同樣重要。如北上消費，無內地手機號碼開通電子支付，隨時連叫外賣、搭車也做不到；買外遊SIM也可能因誤買失效SIM卡而中伏，得物無所用！ csl 推出外遊孖寶，其中「5G數據漫遊日費」涵蓋多個港人旅遊熱點，服務可靈活組合任客戶選擇；至於要經常往返內地公幹或探親的朋友，最適合開通「86-易」內地手機號碼服務，銜接付款、交通、娛樂等需要。有齊 csl 外遊孖寶，暢遊全球無難度！

HK$18 月費起「 86- 易」 有齊內地手機號碼 + 數據漫遊服務 近年中國內地電子支付應用普及，涵蓋日常生活需要，特別是大灣區的交通網絡配套、叫車平台、餐飲堂食或外賣與文娛消閒活動等，基本上只接受電子支付，謝絕現金交易。而且部份內地電子支付帳戶採用實名登記，港人要開通帳戶必須有內地手機號碼和銀行戶口， csl 的「86-易」內地手機號碼服務便大派用場，讓用戶輕鬆以電子支付暢遊內地！ 「86-易」顧名思義超方便易用，用戶毋須轉卡，經 csl 手機應用程式即可申請。一張SIM卡遊走中港兩地，可同時打電話和收發短訊，亦提供高達2GB內地及澳門數據漫遊服務，毋須「翻牆」便可以如在港一樣使用本地常用App、睇片、打卡、瀏覽社交網站及與親友聯絡。擁有內地手機號碼，既可以輕鬆開立內地銀行戶口，綁定電子支付平台無縫消費，亦支援雙向核實收發短訊，更容易上網購買高鐵車票、登記各種娛樂應用程式，盡享優惠，玩得更精明！

申請方法超簡單，到 csl 應用程式自助網上登記，2至3日完成審批，客戶便可從 csl 應用程實名驗證成功隨即啟動服務。

csl 應用程式自助網上登記 豁免承諾期 免費拎實名內地號碼入網證明書 申請「86-易」服務同樣簡單，記得北上出發前預早2日處理，客戶只要於 csl 應用程式主介面登記「86-易」，屆時將收到確認短訊，再根據指示上載所需文件，最快即日便可獲取申請審批結果，實名驗證成功就會啟動服務。於內地銀行開立戶口可透過 csl 應用程式出示入網記錄；當然客戶亦能在成功實名驗證後，親身到各 csl 專門店免費列印實體版入網證明書。值得一提，「86-易」另有加強版和Ultra兩種選擇，各計劃的分別可參考官方網頁，或掃描以下QR code瀏覽。

5G 數據漫遊日費計劃 每日低至 $20 覆蓋亞太歐美地區 過往去日本、南韓、泰國等地旅行，大家都習慣去鴨寮街買平外遊SIM，然而經歷疫情封關，不少外遊SIM早已到期失效，若到埗才知道不幸被騙，隨時要大費周章誤了行程；即使成功開通，也可能購買到低網絡覆蓋的卡種，坐地鐵、入隧道或到訪鄉郊地區隨時變「圈外」斷網，認真掃興！ csl 5G數據漫遊日費服務，覆蓋多個港人熱門旅遊國家 / 地區，除了內地及澳門的5G網絡覆蓋，還有齊台、日、韓、星、馬、泰等亞太地區，及英、法、西、葡及土耳其等歐洲國家，連同美國(連關島)及加拿大，基本上5G極速上網無難度。即使遇上未能覆蓋的盲點，漫遊服務仍會自動切換至4G LTE。csl 精選當地網絡供應商，如日本會連接城市接收超強的SoftBank、南韓直駁KT或SK Telecom，台灣更有齊中華、遠傳、大哥大及台灣之星4大供應商任你選擇！加上服務以固定日費計算，啟動後用足24小時，不會因以流量收費而收到震撼帳單，毋須擔心超出預算。

日本是港人旅遊熱點，選用 csl 5G數據漫遊日費服務，行程更彈性靈活。

選購方法簡單，於 csl 應用程式依次選擇「漫遊」> 「預購日費組合」> 選擇外遊地區 > 選擇心水日費組合，確認付款即完成，屆時到埗後便可開通享用。

「亞太區 7 日」組合 csl App 預購即可 csl 的5G數據漫遊日費服務提供多款預購日費組合，「亞太區7日」組合提供7天中國內地、澳門、台、日、韓、星、馬、泰、澳洲及新西蘭漫遊數據，僅售138港元，平均日費只不過20港元，性價比高！ 至於預購方法同樣自助不求人，客戶只要登入 csl 應用程式於「我的賬戶」下點擊「漫遊」，便可依次選擇「預購日費組合」、漫遊地區和日數，最後確認付款，到埗後即可開通享用，應用程式更會不定期推出限時數據漫遊日費組合優惠！客戶亦可透過應用程式查閱日費組合的使用情況，甚至加購額外漫遊數據，令旅程更靈活、更彈性。