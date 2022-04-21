仙氣丨奧運射擊楊倩代言 4D光追煥顏美妝 小米大陸推Civi 1S自拍手機

年輕用家定位，以美顏自拍潮流手機作賣點，小米宣布推出小米Civi 1S，還邀請奧運射擊選手楊倩擔任代言。新機搭載3,200萬像素前置相機，支持2X變焦和AF自動對焦，新增人眼追焦能力，升級原生美肌人像2.0，兼首發4D光追煥顏美妝技術，令美顏自拍效果更加真實自然。加上專為男用家提供的男生美顏效果適配，自拍更加有神采，同時討好男女生。

小米Civi 1S新增奇蹟陽光(白色)機款，採用雙層鍍膜工藝，在冰雪表面加上閃鑽效果，帶來星芒閃耀的光澤感。新機採用6.55吋120Hz刷新率OLED柔性微曲屏，內置支援55W快充的4,500mAh電池，提供1.18天續航力。作為「自拍最好的小米手機」，小米Civi 1S延續系列的3,200萬像素、支持2X變焦和AF自動對焦的前置相機，並將小米12系列的CyberFocus萬物追焦中的人眼追焦技術移植過來。此外原生美肌人像功能進行升級，不僅沿用GAN像素級肌膚煥新技術，還首次加入4D光追煥顏美妝，官方指通過高精度人臉建模，妝容能夠即時跟隨、高度貼合；通過重點部位的分區建模，實現眼睫毛單根接種般的真實效果；亦可實時渲染，打造流光唇彩效果。

再者，新機針對男生進行美顏效果適配，保留鬍子、眉毛等細節，面部棱角更加分明，讓光影效果更加立體有質感。後置相機方面，則配備6,400萬高清主攝、120度超廣角和200萬像素微距相機三攝組合，拍攝更靈活。

售價方面，此機8GB+128GB版售2,299元人民幣；8GB+256GB版售2,599元人民幣，12GB+256GB版則售2,899元人民幣，現已大陸上莓市。