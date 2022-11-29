企業實現零碳 商界環保協會：僅24%訂立科學目標 施耐德電氣：Energy Hub增能源管理可見度

2050年香港實現碳中和，特區政府自去年10月公布《香港氣候行動藍圖2050》以來，愈來愈多本地企業關注並響應。然而要實踐減碳轉型，管理層面臨不同程度的挑戰，特別是難以評估自身的能源管理成效，令基準無從入手。早前商界環保協會聯同施耐德電氣發布《建設更綠色和更智慧的香港》企業調查，發現不足四分一(24%)受訪企業能夠訂立「科學基礎減碳目標」(SBT)，「可直接影響社會實現淨零的力度。」商界環保協會行政總裁吳家穎Simon道。有份參與報告，施耐德電氣香港區總裁趙啟文Jonathan則認為，企業應及早能源管理數碼化，如採用EcoStruxure Energy Hub來加速可持續發展的步伐。
採納SBT令減碳更進取
是次調查報告由商界環保協會策動，並在今年8至9月進行研究，共收到205名商界領袖和專業人士回覆問卷調查，協會又舉行3場業界焦點小組討論，對企業在2050年或之前實現碳中和的準備狀況來撰寫結果。Simon概括分享，「近七成受訪者表示其企業的可持續發展工作，與政府藍圖目標一致；然而針對實施挑戰，改變商業慣例與組織思維，以及難以平衡現實與理想，均各佔逾半受訪者的主要考慮。」他又指出去年12月港交所已推出「企業淨零排放實用指引」供企業參考，政府亦提出在2025年或之前，相關行業須按氣候相關財務信息披露工作小組的建議，作氣候變化匯報。「惟24%受訪者表示所屬企業能制訂並採納SBT，且21%表示充分利用數碼化來推動可持續發展，另外近七成人指關注因碳排放或能源法規所引申的風險。這反映企業急需尋求具評估效益能力的數碼解決方案。」他補充。
EcoStruxure Energy Hub「即服務」協助節能
針對企業對能源管理的殷切訴求，施耐德電氣早前在年度創新峰會2022(香港站)上，為商界介紹了嶄新的「EcoStruxure Energy Hub」軟件即服務(SaaS)數碼方案，以協助企業實現減碳目標。Jonathan認同Simon的說法，「我們正處於持續發展的能源轉型之中，預料到2050年時的耗電量，將較現時提升3倍。」他指雲端為基礎的EcoStruxure Energy Hub具備3大優勢，包括：提供直覺能源規管數據和配電監察，從而推動能源使用的權責、平台能透過分析並取得減排建議及效益追蹤等深入見解、最重要的是用家毋須投入大量資源，已能協助機構在樓宇運作時的持續能源優化。他舉例，「恒隆地產採用上述平台的Resource Advisor及Building Advisor，管理香港及內地20個物業，公司可輕易遙距收集並掌握建築物的完整ESG和溫室氣體樓宇數據。」他續指施耐德電氣更提倡「One Data Hub」理念，長遠連接環球智慧賦能社會發展減碳方案，而公司居中擔當整合角色，樂於推動商界提升能源管理績效。