企業轉型丨惠及國企 阿里雲與VMware攜手推出新一代阿里雲VMware公有雲服務

為支援中國企業雲端轉型的速度和效率，並以更低的成本和風險推動數碼創新。阿里雲和VMware聯合開發新一代阿里雲VMware服務(Alibaba Cloud VMware Service，簡稱ACVS)。全新ACVS公有雲服務將能夠支援中國企業在本地環境和阿里雲之間，大規模無縫遷移工作負載，並加速現代化應用部署。此服務由阿里雲負責運營，充分利用了VMware Cloud的full stack優勢，原生運行在阿里雲的基礎架構上，最大限度地提高性能、可用性、安全性和工作負載密度。客戶可以使用一致的VMware Cloud平台，支援將工作負載透過vMotion遷移到阿里雲VMware服務，過程絕不中斷。
阿里雲VMware服務的6大優勢
- 企業級的運算、儲存、網路性能：專為業務關鍵型/第1層工作負載而設計，在核心VMware Cloud基礎架構中內建了高可用性、強安全性和細緻精準的資源控制。
- 一致的基礎架構和管理：透過在支持虛擬機器和容器的本地和阿里雲環境中，運行統一的VMware Cloud基礎架構和管理，實現高可視性和自動化。
- 安全和災難恢復：透過更快的恢復中斷，保護應用和工作負載。創建跨地域災難恢復網站以保護任意作業系統和應用中的虛擬機器，提供快速且可預測的恢復時間目標(RTOs)，並以自動化災難恢復工作流以降低修復成本。
- 高級應用現代化平台：結合Kubernetes、主流的開發工具和框架，以及對本地阿里雲服務的存取，實現應用的快速生產。
- 具吸引力的總體擁有成本(TCO)：降低前期遷移和持續營運成本。熟悉的vSphere功能使底層硬體資源的價值最大化；先進的基礎架構可根據業務需求按需擴展容量，基本消除所有vSphere工作負載遷移到非vSphere公有雲的相關成本，包括重新裝備、重新平台化和再培訓。
- IT營運效率：VMware的技術積累可直接轉移到阿里雲VMware服務中，在基於VMware的公有雲中運行傳統應用或雲原生應用時，毋須再培訓員工或聘請新員工來適應新操作流程。