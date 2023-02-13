低成本打印丨一套墨水可印8,000張 HP Smart Tank 580智慳識計

HP推出Smart Tank 580智醒供墨系統多合一打印機，支援遙距操作，內置一套墨水可打印多達8,000頁，而且每張成本更低至1仙起，絕對適合家庭及中小企用家應付日常及商務的打印需要。

Smart Tank 580機身小巧慳位，內置一套墨水可打印多達8,000頁彩色或6,000頁黑白文件，而且每頁黑白打印成本低至1仙；彩色打印也只不過是3.6仙，性價比極高。另外新機打印快捷高效，如首頁輸出黑白文件快至14秒、打印速度高達每分鐘22頁；至於首頁輸出彩色文件快至21秒，每分鐘最多可打印16頁。文件最高列印解像度高達4,800x1,200 optimized dpi，支援全頁無邊框彩色列印，加上對應《HP Smart App》遙距打印及掃描文件，隨時隨地處理文件。再者，Smart Tank 580配備自動修復Wi-Fi功能，大幅提升連線速度及穩定性，確保工作及學習效率。

值得一提，新機具備自家Spill Free防漏樽口墨水樽，用家只要將補充墨水樽的樽口對準墨水缸，即可輕鬆填補墨水，防止洩漏，不怕弄污四周物件。用家還可透過墨水傳感器實時監控墨水量，一目了然，適時補充墨水。HP Smart Tank 580售1,588港元，現已上市。