作好準備迎接混合辦公時代

疫情的爆發令不少企業均重新審視其辦公室政策並實施遙距辦公等彈性安排。而辦公室更被重新定義，由以往員工需每天定時定點工作的場所逐漸轉變為員工協作及聯繫的樞紐。隨著疫情的不斷持續，更多企業更將混合辦公模式視為滿足員工對彈性工作要求及維護企業文化的理想模式。



混合辦公及在家工作無疑為員工提供更靈活的工作安排，然而，不少在家工作的員工卻因工作環境、有限的辦公設備及工作站而導致頸背痛等身心健康問題。同時，由於家中或工作站的設施普遍並非以人體工學而設，這導致混合辦公人員所面對的人體工學傷害風險比在辦公室工作的人員為高，為更好實踐混合辦公，企業應優先考慮員工的健康及安全。

健康與安全 –— 避免頸及背痛

為更好保障員工在混合工作模式工作時的健康及安全，企業應制定一系列混合工作模式標準以確保員工在家或工作站工作時仍能享有一個符合人體工學的舒適及可持續工作環境。為員工提供如專業耳機、電腦支架及顯示屏臂等小型配件不僅能提升員工的生產力，更能確保他們的身心健康。

一套專業的辦公室耳機不僅能讓你隨時站立作出伸展和四處走動，避免長時間在辦公桌前。同時，更能讓用家無需長時間以同一姿勢接聽電話，避免因接聽電話時所導致的頸、肩膀及手腕酸痛。

Evolve2 75是Jabra Evolve2系列首款提供可調節主動降噪（ANC）的耳機，讓用家可選擇收聽多少周邊環境聲音。同時「Hear Through」按鈕讓用家在無需摘下耳機的情況下隨時在需要時聽回外界聲音。透過於Sound+應用程式內的MySound進行自定義設定，又或透過Sound+應用程式及適用於手機及電腦的Jabra Direct建立個性化聽力檔案以優化音樂及調整均衡器，Evolve2 75能滿足不斷變化的需要。

即插即用並支援所有領先統一通訊（UC）平台的Jabra PanaCast 20讓企業和員工無論身處何方，都能展現超卓和極致優質的視訊畫面。 PanaCast 20 採用先進處理器、強大的AI功能和優質的 1,300萬像素鏡頭，可以提供銳利、清晰及幾乎沒有延遲的實時 4K 超高清影像。PanaCast 20更具備畫中畫功能，透過強大的邊緣計算（Edge AI） 處理，將兩個實時影像串流合併為一的技術，令第二個影像串流顯示在主畫面中。

作為世界領先的產品設計製造商，Colebrook Bosson Saunders 提供以人為本的設計以響應工作空間中的人體工學需求，從以提高個人健康和生產力。

Flo 單螢幕支撐架實現了優雅、簡約的美學理念，為所有應用環境增添便捷。無論用家選擇哪一種解決方案， 直觀、動態控制操作完全一致，便於員工在不同顯示器之間移動，並確信可以輕鬆調節每個顯示器以滿足用戶需求。自主平衡D形環可確保縱向或橫向方向的穩定性，並提供40度上下傾斜。內置的重量計和平衡調整功能可讓大家將張力設置為在任何設備上均能正常工作， 而集成的三點電纜管理系統可將電纜整潔地擺在視線之外。

Oripura外形纖薄，可以毫不費力地折疊起來，便捷地與筆記本電腦一起放在電腦包中，從而讓員工在家或外出工作時創建一個符合人體工學的工作環境。

混合工作已逐漸成為新常態，企業必須保持警惕並按需要改進其工作模式。如果企業未能提供創新的工作 2.0 體驗，那麼他們將有機會面臨人才流失及失去與其他新常態企業的競爭力。新常態下的辦公環境已悄然而至，The HomeLab亦已為大家準備一切，你的企業是否已作好萬全準備？