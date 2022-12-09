佳節當前 LG XBOOM 360 X03Q製造氣氛 PuriCare AeroTower暖入心

一年容易又聖誕！隨著疫情緩和，大眾過節氣氛愈趨濃厚。想家居更有節日氣氛，等親朋housewarming歡聚時可以愉快兼且暖笠笠？LG最新推出XBOOM 360 X03Q無線藍牙喇叭，以及升級版PuriCare AeroTower空氣淨化風扇。前者具備360°全向聲效，為派對錦上添花；後者新增恆溫暖氣功能，在冬日環境自然大派用場！

LG XBOOM 360 X03Q 便攜隨時播

外形時尚的LG XBOOM 360 X03Q無線藍牙喇叭，柔和配色襯托順滑纖維飾面，易於融入現代家居不同布局風格。喇叭能夠全方位播放音樂，全靠自家專利360°全向式音場技術，將派對節拍傳遍每一角落。而且藍牙功能連接最多3部LG喇叭或電視，輕鬆創造環迴聲效。產品內建3種音響系統，機頂Silk Dome壓縮號角型鈦高音單元，可壓縮高音全方位強力傳播，廠方指透過其良好的剛性以及固化振膜，每秒振動10,000次(10kHz)，產生更高分辨率的音頻。至於中央部分的5.25吋玻璃纖維低音喇叭，負責乾淨且清晰的原唱人聲，加埋底部低音炮，營造更深邃立體的背景音色。值得一提，產品特設XBOOM 360°Lighting氣氛燈效技術，包含環境、自然和派對3種選擇，並結合9種情境模式，透過《XBOOM》app設定配色，營造出專屬的聆聽品味。