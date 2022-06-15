元宇宙丨Meta在港推展Metaverse建構計劃 本周四中環街市DustyLand塵宇宙NFT展打頭陣

元宇宙Metaverse和NFT發展迅速，Meta宣布於香港展開一系列支持元宇宙發展的計劃，將率先聯同本地插畫家Dustykid和餐飲生活概念空間Preface Coffee & Wine推出期間限定元宇宙社區體驗活動，讓大眾體驗元宇宙。

中環街市 DustyLand 展覽打頭陣

Meta宣布由本周四6月17至29日，大眾可以前往位於中環街市的DustyLand 展覽，透過Meta Quest 2 VR裝置進入元宇宙，以及試玩Dustykid AR濾鏡，參加者完成指定任務更可獲贈Dustykid x Meta #把善良帶上元宇宙限量版貼紙及AR名信片乙套。另外由7月1至31日，Preface Coffee & Wine位於中環及銅鑼灣的分店將舉行元宇宙期間限定體驗活動。屆時，凡購買一杯Metaverse咖啡即可使用Meta Quest 2 VR裝置一嘗進入元宇宙；客人更可以優惠價300港元報名參與由Preface提供的Spark AR工作坊。

針對人才教育方面，Meta又與香港生產力促進局和FevaWorks攜手合作，為學生、教育工作者及大眾提供一系列獲認可培訓及工作坊，協助學習AR技能。

藝術方面，Meta又指將開始於Instagram測試NFT展示功能。又與香港藝術中心合作，於第二十八屆ifva比賽首度設立特別獎項「虛擬實境VR特別獎」，鼓勵電影創作者將VR技術融入藝術創作當中。除此之外，Meta亦為香港首部被選為威尼斯電影節雙年展電影學院(虛擬實境電影部分)的VR影片作品《無舞之間》提供技術支援，影片將於今年9月於香港西九文化區展出。