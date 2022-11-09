先買後付丨配合雙11 螞蟻銀行(香港)推Ant Bank PayLater 登陸AlipayHK 享零手續費3個月免息分期

適逢雙11、聖誕購物節等大型促銷活動臨近，為了在電子支付平台引入「先買後付」方式，螞蟻銀行(香港)(下稱螞蟻銀行)上周與AlipayHK聯合宣布，Ant Bank PayLater正式登陸AlipayHK，讓用戶可在AlipayHK本地線上合作商戶和淘寶購物時，享受分期服務，為市民消費提供多一種支付方式。

AlipayHK 搭配 Ant Bank PayLater 消費更著數

即日起，大家可透過AlipayHK的「螞蟻銀行」小程式申請Ant Bank PayLater，最快1分鐘批核；完成批核後於AlipayHK線上合作商戶購物滿100港元時，即可選擇Ant Bank PayLater的3個月免息分期服務，享受先買後付的體驗，推廣期內免手續費；同時在AlipayHK的「螞蟻銀行」小程式內，使用螞蟻銀行帳戶、AlipayHK餘額或所連結銀行戶口進行還款，簡單方便。

即日起至12月31日，合資格用戶首次成功透過「螞蟻銀行」小程式申請並獲批Ant Bank PayLater、接受額度、並前往AlipayHK通過螞蟻銀行小程序綁定同名AlipayHK帳戶，即可獲取高達150港元螞蟻銀行Ant Bank PayLater迎新獎賞；此外即日起至12月31日，全新螞蟻銀行用戶於開戶首7日內成功申請Ant Bank PayLater，及綁定同名AlipayHK帳戶，即可獲存款寶帳戶首2萬港元首兩月存款，最高8.88%的年利率獎賞。

Ant Bank PayLater目前仍處於試行階段，率先可在AlipayHK近悉數本地線上合作商戶購物時選擇分期服務，當中包括淘寶、HKTVmall、豐澤網店、KKday、萬寧網店、百佳網店、Price網購、香港莎莎網店、UNIQLO網店、香港屈臣氏網店、友和YOHO、ZALORA和ZTORE等主流熱門商戶均可使用新服務。