先買後付丨Ant Bank PayLater現拓至AlipayHK所有線上線下、本地與海外商戶使用 備有5種分期選擇

螞蟻銀行(香港)夥拍AlipayHK宣布，將結合先買後付和電子支付的Ant Bank PayLater服務進一步拓展，即日起在線上網店或線下實體店，本地或內地、澳門甚至日本等國家及地區，只要接受AlipayHK付款的商戶均能選擇使用Ant Bank PayLater，成為本地使用範圍最廣的分期服務。官方同時表示，Ant Bank PayLater除了基本3期外，更新增1期和6期、12期與指定場景長達24期任君選擇，令消費更靈活。用戶付款後還可獲AlipayHK全新積分計劃A. Point雙倍積分，積分當錢使，消費更划算。

三重消費賞高達 150港 元 攜 5 大商戶為全新用戶送 300港 元禮遇

即日起至9月30日，Ant Bank PayLater用戶進入AlipayHK內的「螞蟻銀行」小程式，每月可搶高達100港元禮券及限量高息券；每月在指定線上商戶消費如HKTVmall、豐澤網店及友和YOHO網店，滿一定金額可獲最多50港元禮券；而任何每筆使用Ant Bank PayLater付款的消費，均可獲得AlipayHK全新積分計劃A. Point的雙倍積分(即每消費1港元獲2個A. Point)。積分當錢使，搭配Ant Bank PayLater消費更實惠。

再者，螞蟻銀行(香港)又攜手百佳、citysuper、AEON、一田超市及HKTVmall，為全新Ant Bank PayLater用戶額外送出300港元商戶禮遇，成功開通Ant Bank PayLater即可獲得獎賞。