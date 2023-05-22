光纖入屋丨Edan加持 網上行力推2500M頻寬服務 1000M指定客戶享每月額外$98升級優惠

在家學習和工作愈趨普及，大眾能享受的多媒體娛樂內容亦愈來愈高質，加上透過IoT物聯網建構智能家居更是大勢所趨，近年香港的寬頻使用量持續上升。根據通訊事務局辦公室的數據，由2019到2022年，每月平均寬頻互聯網使用流量便增加了58%，反映市場對高頻寬有實際需求。網上行今日宣布為客戶推出性價比超高的2500M頻寬升級優惠，每月額外加98港元即可由1000M提升至2500M，享受更高效網速體驗；同時率先加推5000M寬頻光纖入屋服務，以滿足未來市民對網絡用量的需求。
HKT Home Group蔡煒健：光纖已部署至南丫島 較5G家居寬頻穩定可靠
HKT Home Group董事總經理蔡煒健Derek出席記者體驗會上指出，香港擁有領先全球的完善網絡覆蓋，「網上行擁有香港最大的光纖網絡，已安裝光纖逾200萬公里，長度足以圍繞地球52次。基於完善的網絡覆蓋，相比其他地方，大眾能夠以較低價格享受高速的寬頻服務。而根據世界寬頻負擔指數(Global Broadband Affordability Index)的數字，香港人用於寬頻的支出只佔平均薪酬的0.73%，屬全球最低。」
早在去年官方經已推出上下載達2500M的Multi-gig光纖寬頻，又積極將「光纖入屋」延伸至如大嶼山、長洲和坪洲的離島地區，Derek表示最近光纖海底電纜更已在南丫島「上岸」，隨時為光纖入屋作好準備。他認為隨著支援Wi-Fi 6E的智能裝置日漸普及，家庭成員對網速頻寬需求日增，一般1000M未必能應付日常需要，如同一時間家長要進行Zoom會議，子女又要Zoom教學時，容易影響彼此的使用體驗，「最重要的是光纖專線入屋，不像5G家居寬頻般要在流動網絡環境下分享使用，更穩定可靠。」
指定1000M客戶享每月額外98港元 升級2500M寬頻
網上行為一般用家推出升級優惠，現有1000M光纖入屋寬頻指定客戶只需每月多付98港元，便可升級至2500M頻寬服務，讓家人可同時支援多裝置連接，體驗智能家居帶來的好處。為配合服務推出，官方更於各大平台首播新廣告，並邀得天團MIRROR成員呂爵安(Edan)聲音演出，又預告4輯短劇廣告亦會不日播映。客戶現只需選購上述2500M頻寬升級優惠及成功安裝服務，可換領限量版一套4款Edan珍藏紀念卡及精美海報乙張，數量有限，換完即止。
記者會上Derek透露活動首兩周的市場反應，「申請宗數增長一倍，並留意到最終月費增幅亦逾100港元，反映客戶除了額外加98港元外，亦有租用具備接駁5Gbps寬頻接口之Wi-Fi 6E無線寬頻路由器，甚至參與一站式家居Wi-Fi方案，由專業團隊親身到客戶府上，調校頻寬最佳化，藉以用盡2500M極速上下載體驗。」他期望最終目標是所有客戶都會至少擁有2500M光纖入屋，長遠對企業營利有正面影響。
再者，網上行再度領先市場，率先推出5000M光纖入屋寬頻服務，提供上下傳速度對等，適合對網速高要求的用家，亦為年底即將面世的Wi-Fi 7提前做好準備。措施亦迎合Smart Living的社會大趨勢，優質及穩定的網絡是支援不同網絡裝置的骨幹。「HKT Home憑藉其網絡優勢，加上科技的投資及應用，以及與集團其他業務產生的協同效益，將Smart Living帶入用戶家中，推動香港智慧城市發展。」他總結。