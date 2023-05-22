光纖入屋丨Edan加持 網上行力推2500M頻寬服務 1000M指定客戶享每月額外$98升級優惠

在家學習和工作愈趨普及，大眾能享受的多媒體娛樂內容亦愈來愈高質，加上透過IoT物聯網建構智能家居更是大勢所趨，近年香港的寬頻使用量持續上升。根據通訊事務局辦公室的數據，由2019到2022年，每月平均寬頻互聯網使用流量便增加了58%，反映市場對高頻寬有實際需求。網上行今日宣布為客戶推出性價比超高的2500M頻寬升級優惠，每月額外加98港元即可由1000M提升至2500M，享受更高效網速體驗；同時率先加推5000M寬頻光纖入屋服務，以滿足未來市民對網絡用量的需求。

HKT Home Group蔡煒健：光纖已部署至南丫島 較5G家居寬頻穩定可靠

HKT Home Group董事總經理蔡煒健Derek出席記者體驗會上指出，香港擁有領先全球的完善網絡覆蓋，「網上行擁有香港最大的光纖網絡，已安裝光纖逾200萬公里，長度足以圍繞地球52次。基於完善的網絡覆蓋，相比其他地方，大眾能夠以較低價格享受高速的寬頻服務。而根據世界寬頻負擔指數(Global Broadband Affordability Index)的數字，香港人用於寬頻的支出只佔平均薪酬的0.73%，屬全球最低。」

早在去年官方經已推出上下載達2500M的Multi-gig光纖寬頻，又積極將「光纖入屋」延伸至如大嶼山、長洲和坪洲的離島地區，Derek表示最近光纖海底電纜更已在南丫島「上岸」，隨時為光纖入屋作好準備。他認為隨著支援Wi-Fi 6E的智能裝置日漸普及，家庭成員對網速頻寬需求日增，一般1000M未必能應付日常需要，如同一時間家長要進行Zoom會議，子女又要Zoom教學時，容易影響彼此的使用體驗，「最重要的是光纖專線入屋，不像5G家居寬頻般要在流動網絡環境下分享使用，更穩定可靠。」