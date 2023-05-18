入門電競丨Lenovo推出針對遊戲新手LOQ系列筆電 13K有找享Core i7與RTX 4050

打機筆電真的要花費大筆錢才能擁有？Lenovo並不認同這個想法。廠方最近在Legion電競系列之外，新增特別為新手玩家提供了強大且未來可升級的「LOQ」(讀音：lock)系列，寓意新系列能「解鎖」玩家不同階段的成就，為未來的電競之路裝備自己。新系列首發16吋LOQ 16和15.6吋LOQ 15兩款型號，兩種尺寸玩家均可選最高第13代Intel Core或AMD Ryzen 7000系列處理器，或NVIDIA GeForce RTX 4060顯示卡，然而起標價僅萬元開外，性價比高。

以15.6吋筆電LOQ 15為例，毋須1萬港元已可擁有第13代Intel Core i5-13420H、NVIDIA GeForce RTX 3050、8GB+512GB儲存的規格，如果略高1.3萬港元更可升級享有Core i7-13620H、RTX 4050顯示卡連16GB+512GB儲存，足以應付不少3A高負載遊戲大作，暢順運作。

廠方指搭載NVIDIA顯示卡的Lenovo LOQ配備了MUX開關，可在遊戲過程中通過NVIDIA Advanced Optimus繞過集成GPU，使NVIDIA顯卡直接與顯示器進行接口，從而提高每秒幀數和減少延遲，遊戲畫面更順滑精美；當不玩遊戲時，MUX開關允許筆電使用集成圖形，改善電池壽命。

散熱方面，產品內置多達4根散熱管、雙85毫米12V高速風扇和超大進出風口，運行時保持寧靜涼爽。所有LOQ系列均搭載了與Lenovo Legion相同的Lenovo LA AI芯片，並配備自家AI Engine+，實現動態調節功率和散熱性能，改善遊戲幀率，並利用machine learning技術分析玩家習慣，進一步改善遊戲性能。值我一提，全系列均採用雙插槽設計，方便玩家未來可擴充記憶體和儲存容量。