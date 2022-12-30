內地通關丨覆蓋內地及澳門交通 AlipayHK穿梭三地暢通無阻

隨著1月8日起恢復港澳通關，特區政府亦表示計劃於1月15日前落實與內地全面通關，春節前往返港澳內地三地的人士需求即大增。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩對措施表示歡迎，「AlipayHK與內地商戶已經做好準備，全力支持港人回內地衣食住行玩等各種需求。」

AlipayHK自2019年起逐步拓展跨境服務，早前已透過螞蟻集團的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案，覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶門店，當中包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店、酒店住宿等應有盡有，如全家、星巴克、家樂福等，從大型連鎖店到街邊特色小店都能使用AlipayHK付款。而在出行方面，更是覆蓋各種交通工具，涵蓋跨境直通巴士、預約call車及廣州、中山和佛山公共巴士等等，讓港人回內地一App搞掂。

澳門方面，AlipayHK亦已覆蓋近九成商戶，如澳門金沙度假區、澳門永利渡假村、鉅記、咀香園等港人喜愛的休閒娛樂景點和手信舖等等，亦可在噴射飛航購票及電召的士使用。

現時AlipayHK用戶前往內地及澳門毋須提前兌換貨幣，可直接用AlipayHK以港元支付。在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識；在澳門見到「Alipay+」標識，即可直接用AlipayHK完成支付，與在香港付款操作一樣，而當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣。