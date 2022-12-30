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科技
2022-12-30 14:10:00

內地通關丨雙向跨境支付 用WeChat Pay HK玩齊逾百萬商戶

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內地通關丨雙向跨境支付 用WeChat Pay HK玩齊逾百萬商戶

內地通關丨雙向跨境支付 用WeChat Pay HK玩齊逾百萬商戶

政府宣布將於115日前正式落實香港及內地開放通關，作為港人最常用的電子支付工具營辦商之一，WeChat Pay HK對此表示歡迎，並預料正常通關後港人跨境支付需求大增。

WeChat Pay HK早於2018年底推出雙向跨境支付方案，成為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包。現時WeChat Pay HK已支援逾百萬內地商戶，包括港人熱愛商戶如喜茶、阿嬷手作、奈雪的茶、陳鵬鵬潮汕菜、探魚、太二酸菜魚、木屋燒烤、潤園四季、海底撈火鍋、Manner Coffeegaga鮮語等；旅遊熱點如廣州長隆、珠海長隆海洋王國等。用戶可使用WeChat Pay HK付款，毋須綁定內地銀行卡，人民幣消費金額亦會自動轉換成港元，方便快捷；交通方面，用戶亦可透過WeChat Pay HK購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車、中國鐵路12306

用戶於內地透過WeChat Pay HK付款，除免收手續費外，更可享市場超優惠匯率，遠低於一般信用卡匯率，相對享有額外折扣優惠，更為划算。騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，「作為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包，WeChat Pay HK對兩地通關後的經濟發展感到非常樂觀，將借助微信支付在內地連接超過千萬商戶的優勢，進一步擴大在內地的商戶覆蓋廣度和深度。」

WeChat Pay HK支持逾百萬間內地商戶。

WeChat Pay HK支持逾百萬間內地商戶。

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