內置逾4萬高球場 打Golf必備 GARMIN Approach S70

時隔3年，GARMIN再次推出針對高爾夫球運動專用GPS智能腕錶Approach S70，內置全球逾4萬幅全彩高爾夫球場賽道，還有距離測量、揮桿提示、計分卡等打golf必備功能，協助球手輕鬆捕捉老鷹與小鳥！

逾4.3萬幅全彩球道 新增坡道距離補償

GARMIN Approach S70備有42毫米及47毫米圓盤錶面連陶瓷錶圈選擇，分別採用1.2吋和1.4吋AMOLED彩色顯示，並以撞色實體按鍵設計。新錶預載全球逾43,000幅全彩高爾夫球道，協助球手了解球場上各種障礙、坡度及距離；而新增升級版「PlaysLike Distance坡道距離補償」功能，根據海拔變化及環境條件調整碼數，讓球手洞悉每球的真實距離，兼會參考過去揮桿資料，建議揮桿提示。配合《GARMIN Golf》app內的計分功能，記錄成績如平均得分、差點計算、排行榜等多項實用數據。

除了大量專屬高爾夫球實用功能外，新作也內建肌力訓練、瑜伽、跑步等多款運動模式，全方位提升球手肌力及揮桿靈活度。又配備腕式光學心率感測、進階睡眠監測、壓力追蹤、Pulse Ox血氧感測等常用功能，全面關注身心健康。售價方面，GARMIN Approach S70的42毫米與47毫米版本，分別賣5,499港元及5,899港元，現已上市。 查詢：3616 0454