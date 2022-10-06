全城至抵玩8K APS-C無反 年度傑作FUJIFILM X-H2

還記得FUJIFILM在今年年中曾推出APS-C無反，以高速連拍的優秀機動性見稱的X-H2S，並事先張揚將於年內加推著重影像表現的X-H2。而廠方也兌現承諾，上月推出年度傑作FUJIFILM X-H2。基本上X-H2跟X-H2S的相機外觀並無分別，重量與操作手感也大致相同，唯獨新機換上40.2MP像素X-Trans CMOS 5 HR感光元件，令X-H2成為全球首款支援[email protected] Apple ProRes內錄的APS-C無反，而且淨機身售價為16K有找，對於追求高解析度成像的影友，無異FUJIFILM X-H2的定價著實吸引。

FUJIFILM X-H2：可錄製[email protected] 4:2:2 10bit影片及支援Apple ProRes格式

FUJIFILM X-H2配備全新背照式40.2MP X-Trans CMOS 5 HR感光元件和高速X-Processor 5影像引擎。新CMOS設計令感光度為ISO125至ISO12800，增強控制曝光時間的能力，將電子快門的最快快門速度，從之前的1/32000秒提高2.5級至1/180000秒，有助捕捉瞬間一刻。新機亦內置「畫像位移多重拍攝」(Pixel Shift Multi Shot)功能，採用IBIS機制高精度移動影像感應器進行自動拍攝，單次快門可記錄20張。再透過《Pixel Shift Combiner》軟件後製影像，生成約1.6億像素的超解析度影像，作為搵食架生適合商業攝影。

採用新CMOS後，FUJIFILM X-H2支援內部錄製[email protected] 4:2:2 10bit色深影片，亦支援8K超取樣產生高質量4K影片。相機更對應ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT三種Apple ProRes編碼，簡化從拍攝到後期製作的作業流程。不得不提，此機選用跟X-H2S相同的散熱設計，因此可最長連續錄製約160分鐘的[email protected]影片。其餘規格還包括，X-H2兼備物體偵測自動對焦功能、五軸及最多七級的機身防震、0.8倍放大倍率和576萬點EVF，加上兼容CFexpress Type B卡的卡槽等等，攝力全天候。

售價方面，FUJIFILM X-H2淨機身售15,990港元；X-H2連XF16-80mmF4 R OIS WR鏡頭套裝售19,990港元，現已上市。

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