全新天空藍色 Samsung Galaxy S22 Ultra 官網獨家預售

Samsung旗艦手機Galaxy S22 Ultra繼早前暗酒紅、森林綠、霧光白及霧光黑4種顏色後，今日宣布加推全新天空藍色，規格亦跟其他款式一致，使用Snapdragon 8 Gen 1、12GB RAM+512GB ROM、6.8吋edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X屏幕及加入S Pen等。天藍色型號亦跟隨Galaxy S22系列使用環保物料製造，包括手機支架的兩成物料由廢棄漁網轉化而成。新機將於6月27日(下周一)起在香港Samsung網上商店預售，價格10,798港元；7月10日前預訂可獲贈Galaxy Buds Pro智能降噪耳機(建議售價1,698港元)乙款及Samsung Care+兩年全面貼心保障(建議售價1,298港元)，數量有限，送完即止。

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