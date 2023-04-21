全焦段Leica光學4鏡 1吋CMOS Xiaomi 13 Ultra 攝力再創高峰

自從小米宣布跟Leica「佳偶天成」後，今年的旗艦級攝影手機接連「出世」。繼強力搭載Leica光學鏡頭的Xiaomi 13與Xiaomi 13 Pro雙登場後，本周初攻頂級6.7吋Xiaomi 13 Ultra亦已在國內發布會亮相。被譽為小米有史以來最強攝影手機，Ultra採用全焦段Leica光學4鏡頭、內置1吋CMOS及新增免對焦snapshot的「街拍模式」，拍攝表現更驚人！

選用小米與華星聯合研發的首款國產2K LTPO屏幕，最高亮度可達2,600nits。

Xiaomi 13 Ultra擁有覆蓋全焦段Leica光學4鏡頭，通過自家ISZ擴展焦距功日能，可達致12mm-240mm的6焦段覆蓋的連貫影像能力；由於光圈值的提升，所有副鏡頭的進光量均有明顯提升。當中主鏡頭採用1吋Sony IMX989感光元件，支援50MP像素RAW及多幀14位元UltraRAW，帶來更好的解析力和高動態範圍之餘，成像所有RAW檔案更通過Adobe實驗室校準，色彩更像真。此外主鏡更容許f/1.9和f/4.0兩種光圈可變切換，令曝光和景深控制更自由。其餘廣角、遠攝及微距3組鏡頭均統一採用Sony IMX858感光元件，同時支援100%全像素對焦、DOL-HDR和LN2低噪聲模式，亦是目前唯一一款支援MCSS多攝協同系統的感光元件，搭配IMX989主鏡可謂相得益彰。再者，手機新增「街拍模式」，原理類似snapshot的「超焦距」拍攝手法，來達至免對焦快拍。廠方指僅0.8秒即可啟動相機並進行快速拍攝，影友抓拍更靈敏機動。

擁有覆蓋全焦段的Leica光學4鏡頭，50MP像素主鏡頭採用1吋Sony IMX989。

小米專業影像印製媲美菲林沖印

為滿足專業影友對沖印「原作」的要求，小米更與國內藝術印刷機構Artron聯合推出「小米專業影像印製服務」，透過雙方光譜級色彩映射方案，令沖印成像與屏幕顯示的色彩幾近一致，於國內首創先河。其餘規格方面，Xiaomi 13 Ultra選配6.7吋2K LTPO挖孔屏，機背納米皮材質又具有抗菌、抗污和抗黃化等特性，此外搭載Snapdragon 8 Gen 2和最高16GB+1TB儲存，而5,000mAh電池更支援手機內置自研的澎湃P2智能快充芯片和澎湃G1電池管理芯片，對應90W澎湃秒充、50W Pro無線秒充與無線反向充電；再者增設「極限續航模式」，在1%電量下自動觸發，限制後台活動，為手機額外提供60分鐘待機或15分鐘通話時間，以解燃眉之急。

設有黑、白、橄欖綠3款選擇的Xiaomi 13 Ultra，售人民幣5,999元起(約6,838港元)，今日中國上市。香港方面稍後公布。