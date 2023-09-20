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科技
2023-09-20 15:40:00

全球人事管理丨Deel推出Deel 職業僱主組織、US Payroll及Payroll Connect服務 助企保持競爭力

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全球人事管理丨Deel推出Deel 職業僱主組織、US Payroll及Payroll Connect服務 助企保持競爭力

全球人事管理丨Deel推出Deel 職業僱主組織、US Payroll及Payroll Connect服務 助企保持競爭力

全球一站式人力資源管理平台Deel宣布，為中小企推出全新美國職業僱主組織(professional employer organizationPEO)，並為規模較大的企業推出美國和全球資薪解決方案，滿足全球勞動力的需求。

現時勞動力遍布世界各地，然而企業卻未能在單一系統下統一合規招聘、資薪和管理其團隊，為全球員工提供醫療保健等世界級福利，據統計企業竟需要使用6至20個人力資源系統。由此可見，以負擔得起的價格獲得全球人才所需的最具競爭力福利(包括醫療保健)可謂極具挑戰性。以香港企業為例，尤其是中小企，由於相關人力資源成本較高且流程複雜，一般較難聘請到美國頂尖人才。因此，通過Deel提供的PEO by Deel，美國退休儲蓄計畫(401K saving plans)和員工薪酬福利將能按團體收費率協商，令企業能夠節省資金成本，同時保持競爭力。

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「Deel 職業僱主組織」 「US Payroll」和福利管理 「Deel Payroll Connect」

通過PEO by Deel，企業能夠將其美國資薪、人力資源、報告和福利管理等工作轉移到Deel平台上。Deel確保薪金稅合規性，提供法定所需的培訓，並處理敏感的員工關係問題，例如解僱和員工賠償等。PEO by Deel允許僱主將團隊無縫拓展到新的地區，並在需要時提供州份登記和失業保險等服務。企業還可以用實惠的價格以行業領先的財富500強福利(如401k、醫療保健等)吸引美國頂尖人才。

至於US Payroll方面，只要數分鐘即可向美國團隊進行合規付款。Deel支援計算聯邦和州份薪金稅，讓僱主不必擔心任何突如其來的稅務調整。當Deel處理直接存款和薪金支付，其平台更可與企業現有的會計軟件同步。僱主還可以將其福利提供商連接到Deel平台，並使用Deel的福利管理插件自動進行員工福利登記。

Deel Payroll Connect則Deel全球資薪解決方案的一部分，新功能將進一步增加其靈活性。如果僱主在某些國家或地區使用Deel進行薪金管理，在其他國家或地區使用本地供應商的話，現在已可使用Deel平台來獲取和整合所有相關信息。Deel Payroll Connect讓僱主將平台的資薪報告與第三方資薪提供商的數據合併，從而將所有資薪數據合併到一份標準化的淨值報告中。這項服務提供一致且簡化的指標，讓僱主真正全面掌握全球資薪情況。

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