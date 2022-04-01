公娛兩用丨在家必備 32吋4K芒 內置Tizen兼送視像鏡頭 Samsung Smart Monitor M8

Smart Monitor M8丨具備 自主聲效修正功能+

Samsung 32吋Smart Monitor M8具備UHD 4K解像度及HDR 10+，支援10億種顏色及99% sRGB色域。顯示器內置2.2聲道喇叭，支援升級版自主聲效修正功能+(Adaptative Sound+)，能夠根據播放的內容種類與身處環境的噪音水平，自動修正音色。此外M8具有跟同廠智能電視一致介面的Tizen智能系統，兼容如《Netflix》、《YouTube》、《Disney+》、《AppleTV》、《ViuTV》等主流串流娛樂平台。

為配合愈趨普及的在家工作需要，M8附上磁吸式無線SlimFit視像鏡頭，用家毋須通過Google Duo便可進行視頻通話或電話會議；加上內置Wi-Fi，支援《Office 365》靈活更彈性處理文書工作。售價方面，Samsung Smart Monitor M8售6,480港元，4月7日上市。