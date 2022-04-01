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科技
2022-04-01 15:00:00

公娛兩用丨在家必備 32吋4K芒 內置Tizen兼送視像鏡頭 Samsung Smart Monitor M8

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公娛兩用丨在家必備 32吋4K芒 內置Tizen兼送視像鏡頭 Samsung Smart Monitor M8

公娛兩用丨在家必備 32吋4K芒 內置Tizen兼送視像鏡頭 Samsung Smart Monitor M8

Samsung推出全新32吋Smart Monitor M8，具備4K畫質及2.2聲道喇叭，兼內置Tizen智能系統，可下載各種串流娛樂平台。屏幕內置Wi-Fi功能，支援《Office 365》及網頁瀏覽功能，毋須接駁個人電腦便可直接檢視和編輯雲端文件，即時投入工作，提升工作效率。

白色簡約色調設計，厚度僅11.4毫米。 內置Tizen智能系統，可下載串流娛樂平台；並附有無線SlimFit視像鏡頭。

Smart Monitor M8丨具備自主聲效修正功能+

Samsung 32吋Smart Monitor M8具備UHD 4K解像度及HDR 10+，支援10億種顏色及99% sRGB色域。顯示器內置2.2聲道喇叭，支援升級版自主聲效修正功能+(Adaptative Sound+)，能夠根據播放的內容種類與身處環境的噪音水平，自動修正音色。此外M8具有跟同廠智能電視一致介面的Tizen智能系統，兼容如《Netflix》、《YouTube》、《Disney+》、《AppleTV》、《ViuTV》等主流串流娛樂平台。

為配合愈趨普及的在家工作需要，M8附上磁吸式無線SlimFit視像鏡頭，用家毋須通過Google Duo便可進行視頻通話或電話會議；加上內置Wi-Fi，支援《Office 365》靈活更彈性處理文書工作。售價方面，Samsung Smart Monitor M8售6,480港元，4月7日上市。

查詢：3698 4698

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