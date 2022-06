初創支援丨微軟香港推出Microsoft for Startups Founders Hub 提供免費工具及應用平台

(左起)AlgoBot Limited創辦人曾啟邦、Clearbot聯合創辦人Utkarsh Goel、Microsoft香港及澳門總經理陳珊珊、Microsoft香港全球夥伴解決方案總監謝佳文、Know Your Customer Limited代表楊領欣及舜達科技有限公司行政總裁黃鎮濤。

微軟香港日前宣布為亞洲區內初創企業推出「Microsoft for Startups Founders Hub」初創支援計劃,合資格企業將獲得免費科技、工具及其他資源。是次計劃旨在為不同發展階段、不同行業的初創企業提供全方位支援,協助拓展業務。計劃參考初創的創辦人意見,提供確實需要的支援,特別是初創企業最渴望進入可提供發展機遇和推動創新的數碼生態系統。

總值逾30萬美元的科技支援

計劃為初創企業提供價值逾30萬美元的福利,當中包括Microsoft雲端產品Azure點數、使用包括Microsoft 365、Teams、Power Platform、Power Automate Dynamics 365和GitHub企業版及LinkedIn的應用。初創同時可享有如OpenAI、Ansarada及Drata等提供的獨家優惠。

參與計劃的初創企業透過Microsoft網絡加入全球輔導計劃,為他們提供Azure技術專家的支援和諮詢,以及Microsoft for Startups Founders School精選學習內容,幫助創辦人了解如何達到業務目標,提升他們的科技發展潛能。Microsoft同時協助初創與廣泛的客戶群建立連繫,讓他們加快接觸市場受眾。除了技術層面支援,Microsoft Seller Alignment亦會將合符資格的初創公司,託付給專責的成功經理團隊,以協助其進行與Microsoft的聯合銷售,通過向客戶銷售這些解決方案而獲得報酬,長遠扶持初創擴展國際市場。

透過計劃,微軟協助本港逾40間企業開展事業,發布會當日大會邀請部分初創分享成果:

AlgoBot:於Azure上進行成交明細資料數據(Tick by tick data)分析。

Clearbot:在每次任務中,利用Azure AI技術收集高達15公升油污及200公斤浮游垃圾。

Know Your Customer:藉著Microsoft香港Go-To-Market的合作關係,Know Your Customer現有客戶名單橫跨銀行、金融科技、支付、房地產、企業服務及法律等多個行業。

舜達科技:Microsoft Azure有助香港大閘蟹養殖場提升高出於中國陽澄湖的存活率。