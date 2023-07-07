刷新性價比高度 ASUS Zenfone 10 旗艦功能 一手掌控

坊間旗艦手機奉旨大大部，細芒多數非入門機種莫屬。ASUS走偏鋒，從Zenfone 8開始便專注「5.9吋」單手操控手機的最佳尺寸，又毫不吝嗇將旗艦效能盡收其中，打破「細機性能稍遜」的鐵則。品牌日前推出新一代Zenfone 10，除貫徹5.9吋的黃金比例機身及主鏡內置六軸防手震Hybrid雲台外，新機更改良操控便捷度，追加ZenTouch快捷側鍵。惟手機仍舊賣6K有找，穩坐「單手旗艦」高性價比之選。

升級版六軸防手震Hybrid雲台2.0 今次Zenfone 10維持後置雙鏡布局，50MP像素主鏡仍是Sony IMX766感光元件，並搭配用上豪威光電OV13B10感光元件的13MP像素廣角鏡；至於前置自拍鏡升級至32MP像素，採用RGBW感光元件輔以夜間模式，能增強67%光線捕捉和減低50%雜訊，令到在低光源下自拍，成像依然保持清晰。至於主攝內置的六軸防手震Hybrid雲台，今代則升級至2.0版，整合軟體EIS數碼防震和OIS光學防震，又加入全新智慧防手震，透過陀螺儀偵測手機移動，從而動態調整畫面收錄視野大小，廠方指影像更寬廣、流暢並穩定。

ZenTouch支援上下滑動 外觀方面，Zenfone 10的設計跟上代大同小異，採用5.9吋144Hz更新率20:9比例左上角挖孔屏，配色除了隕石藍、午夜黑、日蝕紅和彗星白4色外，更追加全新洲際綠機款。新機進一步改善單手操控，於機側設有ZenTouch多合一觸控鍵，既可指紋解鎖外，更可自訂快捷鍵，如設定上下滑動作輕鬆捲動網頁，甚至用作串流媒體的播放/暫停鍵等。而全新「側邊欄工具2.0」，用家以大拇指從屏幕側往內輕滑，即能快速連結常用widgets和喜愛的apps，單手切換於指掌之間。